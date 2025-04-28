樂隊The Flame獲神級歌星加持　玩threads做埋網友：張敬軒喎大佬

Busking樂隊The Flame今日（28/04）於中環滙豐總行公共空間busking表演，主音Kit、鼓手SzeChai、低音結他手Yan甫一進場就獲現場觀眾報以熱烈掌聲和歡呼聲，氣氛十分之好。



Busking樂隊The Flame今日（28/04）於中環滙豐總行公共空間busking表演。（林迅景 攝）

Busking樂隊The Flame今日（28/04）於中環滙豐總行公共空間busking表演。（林迅景 攝）

他們接受《香港01》訪問時，表演了一些大家耳熟能詳的歌曲，除了有《心急人上》，更有謝霆鋒的《活著VIVA》。談起上次謝霆鋒「現身」他們的busking中，他們都表示十分回味且開心。「一開始我哋買唔到霆鋒演唱會飛，因為我哋成日都唱霆鋒啲歌，有一次busking嘅時候忽發奇想，就喺上面召喚啲人，諗住試吓用群眾力量，睇吓會唔會召喚到霆鋒出嚟。之後就一呼百應，大家係咁tag霆鋒，霆鋒就好奇咩事，跟住就搵咗英皇嘅同事。因為霆鋒嚟唔到，不過都安排咗個FaceTime，不過都算嚟咗！佢喺個iPad入邊，觀眾就傳部iPad，大家可以同佢合照。」

樂隊The Flame獲神級歌星謝霆鋒和張敬軒加持。（網上圖片）

日前The Flame在灣仔海傍表演，一樣吸引很多人圍觀。（IG@justinchinphoto）

不止是謝霆鋒「現身」他們的表演，就連「軒公」張敬軒亦曾到場。他們表示，與「軒公」也是因threads而成為「網友」，後來更建立了友誼。「嗰日係冇人知佢會落嚟，喺busking嘅途中佢message我，話佢嚟咗。我問：『你喺邊？』跟住佢就喺人群中走出嚟。好驚喜，張敬軒喎大佬，冇諗過用咁嘅形式見到佢。」

樂隊The Flame獲神級歌星謝霆鋒和張敬軒加持。（threads圖片）

好多人好熱鬧！lunch time聽歌一流！（林迅景 攝）

樂隊The Flame主音Kit、鼓手SzeChai、低音結他手Yan（林迅景 攝）

有音樂聽，有live band。（林迅景 攝）

有音樂聽，有live band。（林迅景 攝）