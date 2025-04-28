日本女團NiziU首來港開見面會　預告特別互動：要讓香港Fans幸福

由JYP娛樂與日本索尼音樂聯手打造的女團NiziU，正式宣布將於6月21日首度登陸香港，在亞洲國際博覽館舉行首次大型粉絲見面會。是次更是難得的Full team 九位成員MAKO，RIO，MAYA，RIKU，AYAKA，MAYUKA，RIMA，MIIHI，NINA 全員到齊，粉絲萬勿錯過他們到港的第一次了。

JYP娛樂與日本索尼音樂聯手打造的女團NiziU，正式宣布將於6月21日，九位成員Full team首度登陸香港舉行首次大型粉絲見面會！

《2025 NiziU FAN-CON ｰNiziUniverseｰ in Hong Kong》！這場萬眾期待的活動不僅是NiziU出道以來首度與香港粉絲面對面互動，更將以「NiziUniverse」為主題，結合新曲舞台、遊戲互動及限定驚喜，為粉絲打造難忘的仲夏之夜！9位成員都異口同聲表示，從來沒去過香港，一聽到可以到香港，已經興奮心跳開始加速，現在正精心為香港準備各種驚喜，希望粉絲們好好期待，「我們設計了很多能與WithU(粉絲團名稱)共同參予的互動環節，絕對要讓香港WithU幸福！請粉絲記得追縱官方SNS最新消息。想到能見到大家，我們現在已經開始期待。香港WithU請再等我們一下，6月21日不見不散。」

9位成員都異口同聲表示，從來沒去過香港，一聽到可以到香港，已經興奮心跳開始加速，現在正精心為香港準備各種驚喜，務求要讓香港WithU（粉絲名）幸福！

NiziU表示，「我們比較喜歡即興演出，和大家一起創造了非常多歡樂回憶，在台北見面會時，我們唱了當地的歌，感受到文化交流的可貴，日本見面會我們選了學院風穿搭主題，在香港FAN-CON我們會展現怎樣的魅力敬請期待吧！ 」

橫跨日韓的「女團」NiziU是誰？ NiziU自2020年出道以來掀起不少話題，憑藉真摯魅力與實力橫掃亞洲。出道單曲《Make you happy》以「跳繩舞」風靡日本中小學，MV播放量15週破億， 成為日本大人小孩必跳國民舞。

2025年發行的首張日語迷你專輯《AWAKE》更空降Oricon及Billboard日本專輯榜，冬季巡演吸引15.5萬人次參與，展現超強票房號召力。

NiziU在日韓人氣高企，出道單曲《Make you happy》以「跳繩舞」風靡日本中小學，MV播放量15週破億， 成為日本大人小孩必跳國民舞。

NiziU曾創造哪些歷史？ （1）2023年以首張韓語單曲《Press Play》進軍韓國，主打歌《HEARTRIS》不僅空降音樂榜單，更成為首支在韓國音樂節目《SHOW CHAMPION》奪冠，寫下海外女團新篇章。2025年3月發行的第二張韓語單曲《LOVE LINE》，延續「命運紅線」概念，融合夢幻編舞與中毒性旋律，MV公開後迅速席捲社交平台，兩作連續奪冠，海外活動成功接續。

（2）出道前即獲可口可樂等國際品牌青睞，並受邀登上日本紅白、《Music Station》等頂級音樂節目，驗證其國民影響力。

【2025 NiziU FAN-CON ｰNiziUniverseｰ in Hong Kong】

主辦單位：TBT Entertainment / 木火娛樂

🗓️演出日期 : 2025年6月21日

⏰演出時間 : 19:00 (HKT)

📍演出地點：亞洲國際博覽館11號展館

🎫Trip.com優先發售時間：2025年5月8日 10:00 (HKT)

https://hk.trip.com/travel-guide/trip-events/151080970



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