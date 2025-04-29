鍾欣潼分享化妝心得展示完美素顏　驚艷網民：給普通人留點活路吧

現年44歲的鍾欣潼（阿嬌）是圈中公認的零死角美女，更是許多男生心目中的女神。儘管近年阿嬌的身形時肥時瘦，但顏值卻絲毫無受影響，網民紛紛驚嘆：「阿嬌胖過、瘦過但沒有醜過」以及「臉在江山在」，靚樣始終備受推崇。而日前阿嬌出席北京國際電影節時，穿上一襲露肩透視白色拖尾晚裝，身形比早前瘦了許多，獲盛讚美若天仙重回顏值巔峰，近日她就在社交平台，分享當日出活動前的化妝技巧，其完美素顏狀態更引起網民熱議。

現年44歲的阿嬌鍾欣潼是圈中公認的「零死角美女」。（IG@q_gill）

網民指阿嬌顏值高，隨時可以素顏出門。（IG@q_gill）

阿嬌新照瘦了很多！（微博）

阿嬌日前出席北京國際電影節。（視覺中國）

阿嬌在社交平台以「阿嬌化妝前在幹什麼」為題，分享自己參加電影節前的妝容準備過程：「北影節的妝容分享上線，一起get ready with me～長時間的工作，妝感重點就是清透+自然+持久，上妝前的消腫更不能少哦。」片中，阿嬌接受化妝師的面部按摩消腫，她無懼素顏上陣，大晒完美鵝蛋臉形及精緻五官，再加上緊緻的面部肌膚，讓網民大呼天生麗質。

阿嬌近日在社交平台分享化妝技巧。（小紅書截圖）

無懼素顏上陣。（小紅書截圖）

大晒完美鵝蛋臉形。（小紅書截圖）

及精緻五官。（小紅書截圖）

當被問及最近有沒有什麼護膚上的問題？阿嬌笑言：「就亂用，我就哪一個不起皮我就用哪個。」然而化妝師則爆料：「雖然嬌姐亂用，但她偶爾用的東西還會給我們『種草』（推薦），我們用到還蠻驚艷的。」阿嬌續言：「其實有一些產品，我是有真的去感受過的。」之後，化妝師再為阿嬌化上一個突顯其優點的妝容，呈現最靚一面。

阿嬌還分享了其護膚心得。（小紅書截圖）

就是亂用，果然天生麗質。（小紅書截圖）

之後化妝師為阿嬌上妝。（小紅書截圖）

皮膚狀態極佳。（小紅書截圖）

網民除了羨慕化妝師可以幫阿嬌按摩臉部外，更紛紛留言激讚：「皮膚好好omg」、「素颜好美」、「此女素顏更是權威的沒邊」、「真的好美。素顏都美翻天」、「這張臉太完美了」、「這張臉不需要化妝」，甚至有網民笑言：「阿嬌，別化了，給我們普通人留點活路吧！」

有網民笑言：「阿嬌，別化了，給我們普通人留點活路吧！」（小紅書截圖）

勁靚！（小紅書截圖）

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網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

阿嬌之前曾一度因荷爾蒙失調而令身型有變，時肥時瘦引起網民關注，後來阿嬌經一番努力成功減磅，並去年初的Twins的演唱上重回最佳狀態。（微博@鍾欣潼）

網民大讚阿嬌這個造型美如天仙。（小紅書）

阿嬌五官標緻。（微博@鍾欣潼）

靚到一個新高點。（微博@鍾欣潼）