港姐季軍傳死纏阿Sa百億富三代男友遭狠飛　黐60歲視帝合照大洗底

蔡卓妍 （阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）於2023年8月驚爆分手，一度傳出分手原因是石恆聰與圈中一位C小姐愈來愈親密，使阿Sa忍痛斬斷6年情。有傳「C小姐」真身為2022年港姐季軍、「翻版孫藝珍」梁超怡，梁超怡年紀輕輕，當時只有26歲，青春無敵。阿Sa曾受訪指分手非因第三者，但傳聞未因而止息。分手年半後，今年2月突然傳出石恆聰分手後對阿Sa念念不忘，力追復合成功舊情復熾，轉為地下情發展。

2018年12月，阿Sa與石恆聰結伴出席鍾欣潼婚宴。（IG圖片）

蔡卓妍2023年與石恆聰（左二）六年情斷，有傳是C小姐介入。

梁超怡近日被指為療分手情傷搭私人飛機去杜拜散心，回港後轉型做演技派大洗底、靠自己搵食！梁超怡日前上載向黎耀祥拜師學做戲的課堂片段，梁超怡認真地學做戲，非常投入，更有三屆視帝黎耀祥親自手把手教演戲。梁超怡與恩師黎耀祥合照留念，兩人黐實影相，師徒情深。

梁超怡不夠30歲，青春無敵。（網上圖片）

（圖15左）梁超怡、廖慧儀戲水消暑。

梁超怡最近去了歐遊，仲大解放。（IG@chiuyiileung）

梁超怡最近去了歐遊，仲大解放。（IG@chiuyiileung）

梁超怡發文謙稱尚有很多不足：「很享受這幾天上Acting Class的日子 感激祥哥的教導 每一堂課都令我更認識自己 可以尋找同發掘到自己不同既一面 當你喜愛一件事時 時間真係過得好快 眨吓眼課程就結束了 分享一些排戲的片段 感謝祥哥對我最後演出片段的評語和讚賞 還有很多不足 期待更多學習的機會！」

梁超怡拜黎耀祥為師學做戲。（IG圖片）

梁超怡拜黎耀祥為師學做戲。（IG圖片）

認真上堂。（IG圖片）

排戲。（IG圖片）

做實力派。（IG圖片）

多謝恩師黎耀祥。（IG圖片）

梁超怡IG靚相。（IG@chiuyileung）

梁超怡IG靚相。（IG@chiuyileung）

梁超怡IG靚相。（IG@chiuyileung）

梁超怡IG靚相。（IG@chiuyileung）

梁超怡早前相隔半年時間再次發文更新社交平台，穿上低胸露腰裝，大晒事業線向網民拜年。（IG@chiuyiileung）

梁超怡早前相隔半年時間再次發文更新社交平台，穿上低胸露腰裝，大晒事業線向網民拜年。（IG@chiuyiileung）

梁超怡