中年好聲音3︱劉洋放棄生意來港追夢　李金凱每次坐7.5小時車參賽

《中年好聲音3》昨晚(27日)的9強戰,由獻唱Sexy版《拒絕再玩》的張與辰奪得嘉賓評審潘偉源選出的MVP、及全場最高分99分,就連出名手緊的周國豐,經過45秒時間的掙扎後,終給出了20分滿分,相當難得!對於再奪MVP,張與辰大感興奮,並笑言今次終於唔使喊:「上次喊得好肉酸,今次可以唔使喊笑住喇,阿媽我得咗喇!」



張與辰勇奪今集中最高分兼MVP

今集特別之處,是附有9強參賽者各具特色的個人外景拍攝,讓觀眾對他們有更深入的認識及了解。9條片中,劉洋及李金凱有一個共通點,就是他們為了參加《中年3》下了很大決心的同時,也付出了不少時間。本身在內地有火鍋店生意的劉洋,為了一心一意參賽,將食店生意交給好友及員工打理:「這次比賽我把在店裏的工作也放下了,真的要感謝我的好朋友跟店內所有的員工,謝謝他們的支持。」感人的是,食店員工除甘心當老闆最強後盾,還專誠拍片為劉洋打氣,齊聲叫老闆「放心去闖,我們等你好消息」,相當感人。昨晚,劉洋亦不負眾望,獻唱「愈唱愈強版」《後來》,重槌出擊兼豪情拉咪,搞喊肥媽及車婉婉之餘,亦獲得96分第三高分,分數僅次於99分的張與辰及97分的王鄭浚仁。嘉賓評審潘偉源:「狂歌當哭」,周國豐:「我啲冷血嘅人,頭嗰幾句係一路處於毛管戙嘅感覺,好難嘅。」海兒:「你嗰啲好似嚟自靈魂嘅吶喊,唔係嗌。特別有一句你可以完全成粒音一路belt一路sustain,非常之高嘅技巧。」

劉洋《後來》

至於每次都要坐至少七個半小時車來港參與《中年3》綵排及錄影的李金凱,對於每次都要跨越1200多公里追夢覺得相當值得:「因為每次來香港都是做自己喜歡的事,喜歡的事情就去做,盡量不留遺憾,不辜負自己、不辜負生命。」向來活潑的李金凱,還帶觀眾看他游泳,他透露小時候曾因為怕水錯失當游泳運動員的機會,但後來還是立定決心要克服怕水這個心理障礙:「我很想告訴以前的自己,害怕很正常的,不過不要逃避,要直面內心的恐懼,所以後來我學會了游泳。長大之後我明白了一件事,阻止自己前行的,不是困難,而是心態。」

李金凱《歸來吧》

睇親李金凱,都覺得佢內心嘅力量好強大。

向來極有詩意的李金凱,昨晚獻唱《歸來吧》時充滿感情,唱畢後更感性謂:「我從小學的時候,就有同學離開我,陸續離開…我在這裏用歌聲向天國的他們喊話歸來吧,來我心裏。」肥媽聽畢喊個不停:「或者我哋嘅經歷太多,學你話齋,喺我哋身邊嘅人,走呀走呀走呀走呀,真係呀,以前嘅電話簿都刪咗好多,依家就成日要喺個電話度delete…佢唱話叫大家歸來嘅時候,我自己嘅感受特別大,因為我咁多個細路哥、咁多個孫,佢哋唔會喺你身邊,係逐個逐個走,我哋做老人家要學識放手,但個心裏面一路都想佢哋久唔久返吓嚟啦…」張佳添則搞爛Gag指金凱中氣十足:「你係咪籮柚都識透氣?我成日覺得佢呢邊唱緊嘅時候,嗰邊啲氣喺度入緊,呢個係你強項。」

李金凱《歸來吧》有幾感動,睇肥媽同海兒嘅反應就知。

至於表面看似不羈的占士丁丁,私下原來是cooking man,除了熱愛下廚外,更愛到街市買餸,片段中他與不少街坊均老友鬼鬼,足見他是熟客,占士丁丁亦坦言視香港為自己的家:「This is my home啦!」愛搞花臣的占士丁丁,昨晚獻唱《Take me to your heart》時大玩除衫,令海兒再度深陷害羞之中:「我真係好似人生第一次睇人唱歌,係有人會望住我隻眼嚟除衫。」周國豐:「我聽到丁丁嗰種磁性嘅音色,《吻別》好傷感,但呢個版本比較情意綿綿,我覺得今日丁丁呈現嘅interaction同connection都幾好。」張佳添「我覺得你大致夠放,但放得嚟又唔係太放先好,因為你有時會太dramatic,你今日真係將呢件事注入咗自己嘅spirit,我都睇得幾爽吓。」丁丁事後透露,原來他因為患了重感冒一度失聲,要在比賽前一天到醫院打類固醇針開聲,他坦言不事先透露病情是因不想得到的分數是同情分,十分專業,丁丁:「I don’t want judges’ sympathy,I just want to get through it.」

丁丁愛下廚又愛行街市,好Family Man喎。

丁丁唱唱吓歌剝衫。

善玥澄9強止步淚灑舞台感激媽咪無私支持

而9強止步的參賽參,則是昨晚僅獲85分的善玥澄,她以累積分數20分成為最終第九名。一再淚灑舞台的善玥澄,坦言對名次感到開心,並哽咽感謝首度來觀戰的母親一直無私支持:「呢幾個月入面,每一次比賽,媽媽比我更加早起身,因為佢驚我聲沙同唔夠力唱,會準備好多開聲嘢飲畀我,有時會煮埋飯畀我帶嚟電視城食,所以我覺得最辛苦係媽媽。」

善玥澄獲《中年3》第9名

