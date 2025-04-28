中年好聲音3︱劉洋放棄生意來港追夢　李金凱每次坐7.5小時車參賽

《中年好聲音3》昨晚（27日）的9強戰，由獻唱Sexy版《拒絕再玩》的張與辰奪得嘉賓評審潘偉源選出的MVP、及全場最高分99分，就連出名手緊的周國豐，經過45秒時間的掙扎後，終給出了20分滿分，相當難得！對於再奪MVP，張與辰大感興奮，並笑言今次終於唔使喊：「上次喊得好肉酸，今次可以唔使喊笑住喇，阿媽我得咗喇！」



張與辰勇奪今集中最高分兼MVP

張與辰勇奪今集中最高分兼MVP

張與辰勇奪今集中最高分兼MVP

今集特別之處，是附有9強參賽者各具特色的個人外景拍攝，讓觀眾對他們有更深入的認識及了解。9條片中，劉洋及李金凱有一個共通點，就是他們為了參加《中年3》下了很大決心的同時，也付出了不少時間。本身在內地有火鍋店生意的劉洋，為了一心一意參賽，將食店生意交給好友及員工打理：「這次比賽我把在店裏的工作也放下了，真的要感謝我的好朋友跟店內所有的員工，謝謝他們的支持。」感人的是，食店員工除甘心當老闆最強後盾，還專誠拍片為劉洋打氣，齊聲叫老闆「放心去闖，我們等你好消息」，相當感人。昨晚，劉洋亦不負眾望，獻唱「愈唱愈強版」《後來》，重槌出擊兼豪情拉咪，搞喊肥媽及車婉婉之餘，亦獲得96分第三高分，分數僅次於99分的張與辰及97分的王鄭浚仁。嘉賓評審潘偉源：「狂歌當哭」，周國豐：「我啲冷血嘅人，頭嗰幾句係一路處於毛管戙嘅感覺，好難嘅。」海兒：「你嗰啲好似嚟自靈魂嘅吶喊，唔係嗌。特別有一句你可以完全成粒音一路belt一路sustain，非常之高嘅技巧。」

劉洋《後來》

劉洋獲火鍋店員工窩心打氣。

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至於每次都要坐至少七個半小時車來港參與《中年3》綵排及錄影的李金凱，對於每次都要跨越1200多公里追夢覺得相當值得：「因為每次來香港都是做自己喜歡的事，喜歡的事情就去做，盡量不留遺憾，不辜負自己、不辜負生命。」向來活潑的李金凱，還帶觀眾看他游泳，他透露小時候曾因為怕水錯失當游泳運動員的機會，但後來還是立定決心要克服怕水這個心理障礙：「我很想告訴以前的自己，害怕很正常的，不過不要逃避，要直面內心的恐懼，所以後來我學會了游泳。長大之後我明白了一件事，阻止自己前行的，不是困難，而是心態。」

李金凱《歸來吧》

睇親李金凱，都覺得佢內心嘅力量好強大。

睇親李金凱，都覺得佢內心嘅力量好強大。

睇親李金凱，都覺得佢內心嘅力量好強大。

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向來極有詩意的李金凱，昨晚獻唱《歸來吧》時充滿感情，唱畢後更感性謂：「我從小學的時候，就有同學離開我，陸續離開…我在這裏用歌聲向天國的他們喊話歸來吧，來我心裏。」肥媽聽畢喊個不停：「或者我哋嘅經歷太多，學你話齋，喺我哋身邊嘅人，走呀走呀走呀走呀，真係呀，以前嘅電話簿都刪咗好多，依家就成日要喺個電話度delete…佢唱話叫大家歸來嘅時候，我自己嘅感受特別大，因為我咁多個細路哥、咁多個孫，佢哋唔會喺你身邊，係逐個逐個走，我哋做老人家要學識放手，但個心裏面一路都想佢哋久唔久返吓嚟啦…」張佳添則搞爛Gag指金凱中氣十足：「你係咪籮柚都識透氣？我成日覺得佢呢邊唱緊嘅時候，嗰邊啲氣喺度入緊，呢個係你強項。」

李金凱《歸來吧》有幾感動，睇肥媽同海兒嘅反應就知。

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至於表面看似不羈的占士丁丁，私下原來是cooking man，除了熱愛下廚外，更愛到街市買餸，片段中他與不少街坊均老友鬼鬼，足見他是熟客，占士丁丁亦坦言視香港為自己的家：「This is my home啦！」愛搞花臣的占士丁丁，昨晚獻唱《Take me to your heart》時大玩除衫，令海兒再度深陷害羞之中：「我真係好似人生第一次睇人唱歌，係有人會望住我隻眼嚟除衫。」周國豐：「我聽到丁丁嗰種磁性嘅音色，《吻別》好傷感，但呢個版本比較情意綿綿，我覺得今日丁丁呈現嘅interaction同connection都幾好。」張佳添「我覺得你大致夠放，但放得嚟又唔係太放先好，因為你有時會太dramatic，你今日真係將呢件事注入咗自己嘅spirit，我都睇得幾爽吓。」丁丁事後透露，原來他因為患了重感冒一度失聲，要在比賽前一天到醫院打類固醇針開聲，他坦言不事先透露病情是因不想得到的分數是同情分，十分專業，丁丁：「I don’t want judges’ sympathy，I just want to get through it.」

丁丁愛下廚又愛行街市，好Family Man喎。

丁丁愛下廚又愛行街市，好Family Man喎。

丁丁唱唱吓歌剝衫。

丁丁唱唱吓歌剝衫，搞到海兒好驚訝。

丁丁唱唱吓歌剝衫，搞到海兒好驚訝。

善玥澄9強止步淚灑舞台感激媽咪無私支持

而9強止步的參賽參，則是昨晚僅獲85分的善玥澄，她以累積分數20分成為最終第九名。一再淚灑舞台的善玥澄，坦言對名次感到開心，並哽咽感謝首度來觀戰的母親一直無私支持：「呢幾個月入面，每一次比賽，媽媽比我更加早起身，因為佢驚我聲沙同唔夠力唱，會準備好多開聲嘢飲畀我，有時會煮埋飯畀我帶嚟電視城食，所以我覺得最辛苦係媽媽。」

善玥澄獲《中年3》第9名

善玥澄獲《中年3》第9名

善玥澄獲《中年3》第9名