東張西望｜補習社工作被性騷擾？　制服性感到連主持著完都話誇張

TVB節目《東張西望》昨日（28日）一集講到剛剛18歲初出矛蘆的女同學於補習社做兼職，懷疑被補習社老闆非禮，被迫穿上性感制服，更懷疑被偷窺。女同學表示保守估計由2018年至今，她於網上認識的受害者已經有10-20人。女同學指始作俑者是補習社的經理，是一個40多位的中年男子，名叫Tommy，身形略胖但最主要的是：「佢係一個斯文敗類！」

剛剛18歲初出矛蘆的女同學於補習社做兼職，懷疑被補習社老闆非禮，被迫穿上性感制服，更懷疑被偷窺。(節目截圖)

其中一位女同學Sophie 2023年考完DSE後，經網上平台找到人生第一份工作：「係做助教嘅，我就諗住試下，返工兩個禮拜之後，當時我就入錯資料，佢就叫咗我行埋佢身邊，然後就話我做錯嘢，要捉住我隻手，要打手板！當時我都好驚想縮手。」但因為對方太大力，所以就沒辦法抽走，對方還要Sophie跟他打勾勾，答應他不要再犯。Sophie內心感到害怕：「覺得有啲嘔心成件事，佢講嘅說話都係好核突同埋好曖昧。」

其中一位女同學Sophie 2023年考完DSE後，經網上平台找到人生第一份工作。(節目截圖)

Sophie更指上班期間經常被要求一同吃早餐及陪吃午餐，雖然她每次都拒絕，但對方亦沒有放棄，行為更愈來愈大膽。Sophie指他曾一度碰她的腰：「我覺得好唔舒服！」她告知身邊好友後，好友替她出頭，但Tommy竟然說：「佢咁靚，好難唔鍾意㗎喎，同埋更加想同佢有身體接觸，我聽到之後就覺得好嘔心同埋好驚！」之後Tommy向Sophie表白，情況令Sophie感到困擾，想即時離職又怕毀約。

Sophie更指上班期間經常被要求一同吃早餐及陪吃午餐，雖然她每次都拒絕，但對方亦沒有放棄，行為更愈來愈大膽。(節目截圖)

Sophie更指上班期間經常被要求一同吃早餐及陪吃午餐，雖然她每次都拒絕，但對方亦沒有放棄，行為更愈來愈大膽。(節目截圖)

而另一位受害者Bonnie當時經網上平台應徵，由Tommy負責面試，經過他一輪天花亂墜的說話後，Bonnie就進了他的公司工作。但Bonnie第一天上班見到制服後就感到不妥：「未返工之前我完全唔知道件制服係咁，所以我完全冇打底，低嘅程度係可以見到事業線，著上去個感覺係好唔自在，又好唔舒服。我覺得唔係好適合喺補習社著到咁！佢話唔著就唔可以返工，所以唯有我就揀咗件緊身少少，令到個領冇咁低！」

另一位受害者Bonnie當時經網上平台應徵，由Tommy負責面試。(節目截圖)

Bonnie第一天上班見到制服後就感到不妥。(節目截圖)

「東張女神」俞可程試穿過該件制服，她同樣表示不自然，因為領口的問題，她要不斷的拉高。除此之外，她指裙子也是非常短，短到有走光的可能。Bonnie指工作空間其實很小，但就放置了三部閉路電視，一部是放在書柜頂，女生穿著制服找東西時，頭頂的閉路電視會把胸前的「春光」都拍下來。而另外兩部分別在電腦的前後，說到最誇張，一定是電腦桌後的那一台閉路電視，因為這一部閉路電視放置的位置，絕對會把女生裙下春光一覽無違。

「東張女神」俞可程試穿過該件制服，她同樣表示不自然。(節目截圖)

因為領口的問題，俞可程要不斷的拉高。(節目截圖)

俞可程指裙子也是非常的短，短到有走光的可能。(節目截圖)

Bonnie指工作空間其實很小，但就放置了三部閉路電視。(節目截圖)

Bonnie指工作空間其實很小，但就放置了三部閉路電視。(節目截圖)

數位受害者商量後決定報警處理，而之後會發生什麼事，就要留待明天（29日）的《東張西望》揭曉。

數位受害者商量後決定報警處理。(節目截圖)