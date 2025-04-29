我叫趙甲第第二季劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《我叫趙甲第第二季》陸劇，改編自烽火戲諸侯的老子是癩蛤蟆。有荊小堯為執導，由賀鵬、丁笑瀅、令卓領銜主演的一套以都市傳奇勵志為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，以及追劇日曆。

《我叫趙甲第第二季》電視劇情大綱

照理而言，趙甲第應是眾人稱羨的富二代，他的父親趙鑫親手創立了北方有名的財富帝國——金海實業。但趙甲第卻不願使用父親的金錢，因為這些財富背後，是他母親遭受拋棄的辛酸，以及他獨自長大時的孤寂與苦楚。在前傳的故事裡，飽經磨難的趙甲第開始認識到，趙鑫其實也有其不為人知的一面。在金海面臨危機之際，他一肩扛起重擔，走上了與父親和解的道路。

然而命運弄人，血緣固然是他們之間的牽絆，卻也將他們推向了終生競爭的宿命。在趙甲第迎來24歲的這一年，舊傷未癒又添新痕，他與父親的關係再次陷入對立。趙甲第毅然決絕地離開了金海的安逸。他扮豬吃虎，一路奮力向上，決定完全依靠自己的雙手，寫下專屬趙甲第的輝煌篇章，直到超越趙鑫所能攀附的高峰。到那一天，他終於可以說出那句：「雖然出生不可以選擇，但是人生可以。」

《我叫趙甲第第二季》播出時間｜最新追劇日曆

《我叫趙甲第第二季》電視劇幾時播?《我叫趙甲第第二季》一共有26集，由優酷播放，優酷VIP會員首更3集，4月29日至4月30日、5月2日至5月4日每天更新2集，5月1日更新1集。SVIP每個更新日提前多看1集。

我叫趙甲第網劇@Weibo

《我叫趙甲第第二季》演員

賀鵬 飾 趙甲第

我叫趙甲第網劇@Weibo

丁笑瀅 飾 李枝錦