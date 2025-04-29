前TVB小花無懼被批露肉狂曬泳照　轉型做KOL投資近千萬搞自家品牌

現年35歲的林芊妤（Coffee）在2018年與圈外男友翟志榮結婚，兩人育有一子翟德彥（伯伯），一家三口幸福美滿。早前林芊妤與老公迎來8周年相識紀念日，他們一家三口就去了馬爾代夫度假慶祝，連日來更狂曬火辣泳衣照，大騷Fit爆身材，非常養眼！日前林芊妤又曬出多張靚相，並寫道：「打開電話，發現原來仲有一大堆Maldives既相同影片，請大家容許我趁住仲記得post埋佢🫂話時話⋯好耐無試過一星期內出咁多相，終於清完～V～* 舒服晒🐒💩辛苦大家啦～～～～😌✨」

林芊妤（Coffee）是前無綫（TVB）藝人，曾在綜藝節目《耳分高下》中擔任「Sing之天使」而成功入屋，但她在2014年提前解約離巢。（IG@coffee89921）

近年轉型成為瑜伽KOL的Coffee，不但榮升百萬YouTuber身價暴升，更創立自家品牌，她曾透露創立品牌以來已投資累近8位數字。（IG@coffee89921）

林芊妤與老公迎來8周年相識紀念日。（IG@coffee89921）

一家三口到馬爾代夫旅行。（IG@coffee89921）

一家三口去旅行。（IG@coffee89921）

一家三口去旅行。（IG@coffee89921）

好Sweet。（IG@coffee89921）

好Sweet。（IG@coffee89921）

好Sweet。（IG@coffee89921）

相中所見，身穿綠色比堅尼的林芊妤在沙灘上大擺Pose影相，盡騷完美曲線，即使已是一子之母，但身材依然零贅肉，獲網民紛紛留言激讚：「羨慕你老公有個咁正嘅老婆」、「Pose多啲😍」、「女仔望都覺得好正😍keep住幸福」、「勁正～女人望你都心心眼😍」、「好靚，健康性感🔥」！

盡騷完美曲線。（IG@coffee89921）

盡騷完美曲線。（IG@coffee89921）

盡騷完美曲線。（IG@coffee89921）

恩愛。（IG@coffee89921）

好Fit。（IG@coffee89921）

好Fit。（IG@coffee89921）

好Fit。（IG@coffee89921）

靚媽。（IG@coffee89921）

長腿。（IG@coffee89921）

長腿。（IG@coffee89921）

長腿。（IG@coffee89921）

溫馨。（IG@coffee89921）

不過早前就有網民留言斥：「其實你除咗識條條片露肉，仲識啲乜？」對此，林芊妤亦霸氣反擊：「我去咗陽光與海灘嘅地方旅行日日都落水，我唔係著泳衣唔通我著樽領衫同潛水衣？俾定心理預備你，下個post我出泳衣相添呀，記得唔好激到嘔血呀。」之後她更連曬多張比堅尼美照：「日日努力運動就係為左要成為自己身上最有價值既名牌，本身呢輯相都未諗好幾時先出，但睇到個咁既留言今晚即刻要post出黎🤗因為要鼓勵所有女仔都要正面自信，千祈唔好俾啲留言影響到自己～陽光與海灘就梗係着泳衣㗎啦～無錯架🙂‍↔️趁住仲年輕ma😮‍💨」

引來Haters留言。（IG@coffee89921）

Coffee林芊妤以行動反擊，上載更多泳照。（IG@coffee89921）

Coffee林芊妤以行動反擊，上載更多泳照。（IG@coffee89921）

Coffee林芊妤以行動反擊，上載更多泳照。（IG@coffee89921）

Coffee林芊妤以行動反擊，上載更多泳照。（IG@coffee89921）

Coffee林芊妤以行動反擊，上載更多泳照。（IG@coffee89921）