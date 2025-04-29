孝順視帝趕回港見外婆最後一面　事後為請假向節目組致歉令人心疼

現年41歲的王浩信在2023年毅然離巢TVB，選擇北上發展，簽約內地娛樂公司尋找新挑戰，早前他在有份參演的內地劇《黃雀》中雖然只擔任配角，但其飾演的好色眼科醫生相當突出，播出後大受好評；貴為兩屆TVB視帝的他，也不介意從低做起，以學員身分參加綜藝節目《無限超越班3》，用實力證明自己。早前他突然缺席節目錄製，令外界議論紛紛，原來王浩信是回港見外婆最後一面，隨即便趕回節目中繼續拍攝，除了被讚專業外，其中一舉動更令不少網民感到心疼。

王浩信是兩屆TVB視帝。（資料圖片）

王浩信在2023年毅然離巢TVB，選擇北上發展。（IG@vincentwong07）

王浩信內地劇《黃雀》中，將「好色」一面演得入型入格。（影片截圖）

王浩信不介意放下視帝身份走去參加綜藝節目《無限超越班3》做學員。（影片截圖）

節目中，出名孝順的王浩信回港見完外婆最後一面，趕回節目中。曾志偉關心詢問對方：「沒事吧？」承受著親人離世之痛的王浩信面容憔悴，哽咽說：「我噚晚收到我阿媽message，話我婆婆唔得了，所以我噚日朝頭早即刻飛返香港，咁我嗰時見佢仲有呼吸，然後今朝就走咗了。」

王浩信趕及回港見外婆最後一面後，之後隨即返回節目組開工。（視頻截圖）

王浩信收到媽媽message，即趕回香港。（視頻截圖）

王浩信收到媽媽message，即趕回香港。（視頻截圖）

婆婆第二朝就離開了。（視頻截圖）

曾志偉聞言輕拍王浩信肩膀安慰，後者還為請假感內疚而致歉：「所以不好意思要（請假）。」其後，節目導師劉濤知道王浩信趕及見外婆最後一面也給予擁抱安慰。但王浩信卻第一時間為之前自己面試小考失準，沒有把最好的狀態拿出來而道歉，隨後便調整心態重投拍攝。

曾志偉安慰王浩信。（視頻截圖）

王浩信為請假抱歉。（視頻截圖）

導師劉濤安慰王浩信。（視頻截圖）

送上擁抱。（視頻截圖）

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不少網民看到這幕都替王浩信感到心疼，直言：「看了這期真的有點心疼王浩信，只回去見親人最後一面就重新投入工作，而且還在為自己請假抱歉。」、「心痛他」；也有許多網民激讚這位視帝：「浩信哥挺不容易的」、「視帝都那麼謙虛了，其他人有啥資格在那唧唧歪歪耍大牌」、「王浩信好優秀」。

而王浩信在接受《香港01》訪問時，被問到為何不休息一陣才復工，他表示：「非常多謝大家關心同埋所有鼓勵我嘅朋友，由於事出突然，平衡陪伴屋企人一切渡過難過嘅時刻，同出於對節目同埋合約嘅尊重，我只能夠盡最大努力安排行程，大家有心。」表現專業。

網民留言。（小紅書截圖）

王浩信參加《無限超越班》。（節目截圖）