61歲老戲骨雪山吸氧掘蟲草凍到面青　秘嫁2億富豪欠安全感險離婚

苑瓊丹（苑仔）從影超過40年，以周星馳電影最深入民心，在《唐伯虎點秋香》飾演「石榴姐」、《武狀元蘇乞兒》龜婆，放開形象以醜角示人。另外，苑瓊丹於TVB劇集《封神榜》的殷十娘、《皆大歡喜》 古裝版中的紗紗郡主，亦令人印象深刻。苑瓊丹早已秘嫁富豪多年，與擁有2億身家的「玻璃大王」黃乃掦相親後一見鍾情，二人於2004年11月在美國結婚，婚後苑瓊丹繼續工作，全力轉戰內地市場做帶貨直播，她曾受訪透露一場直播可以賺到一百萬。如每月做四場，收入自然可觀。苑瓊丹為搵錢放下闊太身段，61歲直踩上雪山掘蟲草搵錢！

石榴姐可算是港產片的經典人物。（《唐伯虎點秋香》截圖）

石榴姐真人好多人追㗎，唔係講笑！（網上圖片）

石榴姐真係好出名。（網上圖片）

苑瓊丹近日親身上雪山掘蟲草，她穿上厚厚的長羽絨大衣，「瞓身」攞工具在山上掘蟲草，她累到氣喘吁吁並在山上扒低，顯然手腳不太靈活。苑瓊丹身處在高山上要吸氧保命，雪山上凍到面都青埋，搵錢認真不易！這麼辛苦都是為了宣傳直播，不少網民都大讚石榴姐「堅揪」！

苑瓊丹後生在亞洲電視參演過不少劇集，當中不乏古裝打扮。（劇照）

苑瓊丹在亞洲電視參演過不少劇集，當中不乏古裝打扮。（劇照）

苑瓊丹曾上HOY TV節目《我老友係明星》訪問，結交過多個男友，身經百戰的苑瓊丹透露，曾認為婚姻沒有保障，缺乏安全感，擺酒都不願意，她說：「一結婚就打算離婚！」苑瓊丹秘婚10年，連媽媽都沒有知會結婚消息。直至記者查到證據致電當面對質，才迫使苑瓊丹公布結婚消息。她曾說：「我喺律師樓簽咗分居協議書，簽咗㗎啦，我拍枱話唔簽我打你！」苑瓊丹曾指老公個性浪漫，曾與其他女性外出，一度陷離婚邊緣，當時在律師樓協議分居，苑瓊丹說：「佢（黃乃掦）冇嚟，第二日攞返張分居紙。」後來苑瓊丹一直拖延沒有離婚，直至見到黃乃掦選擇與她的媽媽同住，照顧周到，成功挽救婚姻。

苑仔61歲人為了直播親自上雪山掘蟲草。（抖音）

氣都喘埋！（抖音）

要吸氧。（抖音）

搵錢不容易！（抖音）

苑仔曾受訪談到對婚婚姻沒有安全感。（抖音）