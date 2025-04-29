馬匹女神現場目擊「自由島」事件　斥太殘忍：快操真的太CRAZY！

日本三冠馬后「自由島」（Liberty Island）日前在香港沙田馬場的「女皇盃」出賽，結果在第8場2,000米賽中，最後直路受傷開始落後，最終無法跑到終點。牠賽後被黑布包圍，經診斷為「預後不良」並現場安樂死，享年5歲。事件被不少網民直斥太殘忍，而一向愛馬匹的女神，HOY TV節目《健康關注組》主持李婷婷當時亦在現場，她更指：「馬仔真係好有靈性好有愛，睇返紀錄知道這隻馬匹來港後近乎日日快操，真的太CRAZY！太可憐！練馬師們，希望操練馬匹時也不要太過火，請愛惜牠們！」

自由島被黑布圍起。（賽馬 Mr.Moo Facebook）

騎師川田將雅在社交平台instagram發文哀悼拍檔「自由島」，並上載其生前在賽場上的照片，以及在馬房內影片。（互聯網）

騎師川田將雅昨晚（28日）在社交平台instagram發文哀悼拍檔「自由島」，並上載其生前在賽場上的照片，以及在馬房內影片。（互聯網）

李婷婷接受《香港01》訪問時稱：「我好鍾意呢隻馬，臨入閘前見到佢都係好有精神、精靈，都喺我心水馬膽，但突然見到一堆人圍去隻馬到，已經覺得出事了，我即刻唔敢睇，真係好慘！之後睇返記錄原來佢黎到香港近乎日日快操，太chur吧！心都酸埋！馬的腳其實好脆弱，坦白講賽馬始終係一種比賽，或多或少都有意外，而且我哋都冇辦法嘅，只可以希望練馬師們會愛惜馬匹，唔好太盡，我認為馬同人心態一樣，都要有適當嘅休息，只係佢哋唔可以表達，所以我地更加要細心地留意牠們，盡咗力就好了。」

雖然李婷婷當日有不少斬獲，仲揀中90倍獨贏冷馬「紅運帝王」，但發生「自由島」事件後心情大受影響：「當時唔敢再睇跑道，太可憐！」

李婷婷一向熱愛馬匹！（IG/@tinaltt821）