視帝夫妻檔回顧7年婚姻閃到爆　港姐老婆全憑5字感覺下嫁男方

常說難敵「七年之癢」，但這個問題顯然沒發生在視帝陳展鵬和他的港姐太太單文柔（Phoebe）身上。兩人於2018年結婚，由於女方比男方細13歲，故這段關係起初不被人看好，但兩人懶理閒言，愛得甜蜜，翌年還誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta），一家三口生活美滿，成為圈中模範夫妻。近日，陳展鵬和單文柔夫妻檔拍片，分享「7年婚姻回顧之愛情篇」，內容輕鬆有趣，完全表現出二人夫妻間的甜蜜。

TVB視帝陳展鵬與落選港姐單文柔於2018年結婚。（IG圖片）

陳展鵬一家三口生活美滿幸福，成為圈中模範家庭。（IG@rucochan）

陳展鵬就算有了小朋友，也沒有冷落太太，兩公婆形影不離，非常恩愛。（IG@rucochan）

陳展鵬以「我就係菲比下半生嘅伴侶煎Pan」介紹自己，眾所周知，兩人的愛情起於2016年單文柔參加當屆港姐，當時擔任評判的展鵬對女方已一見鍾情，叫他揀「電視劇女主角」，他心水就是單文柔。展鵬續言：「我睇咗咁多屆港姐，就睇佢睇得最多，就係咁樣認識的。」單文柔在旁邊聽邊偷笑。

陳展鵬以「我就係菲比下半生嘅伴侶煎Pan」介紹自己，逗得老婆鬼咁開心。（小紅書截圖）

兩人的愛情起於2016年單文柔參加當屆港姐，當時擔任評判的展鵬對女方已一見鍾情，叫他揀「電視劇女主角」，他心水就是單文柔。（視頻截圖）

選港姐時，單文柔已經被陳展鵬睇中。（視頻截圖）

陳展鵬對太太一見鍾情。（小紅書截圖）

被問到二人是什麼時候確定結婚？單文柔直言真的沒想太多，就是按感覺，更驚爆5字：「嗰下覺得『好理所當然』就嫁了。」展鵬聽到都嚇一跳：「嘩！妳都好大膽喎。我係喺媒體知道我同Phoebe拍拖嗰個階段，我就決定，呢個女仔可能係我下半生嘅伴侶。」

單文柔自爆當時覺得「好理所當然」就嫁了。（視頻截圖）

陳展鵬聽到都嚇一嚇，笑指對方都很大膽。（小紅書截圖）

原來初拍拖時，展鵬已經是視Phoebe是他下半生伴侶。（視頻截圖）

單文柔表示最喜歡展鵬懂得欣賞她、每樣事情都誇獎她，「雖然依家少咗，比結婚之前，老實講架，但係啱啱拍拖嘅時候，每樣嘢都讚我、欣賞我，係充滿愛，成件事係心心眼。」展鵬則大讚老婆靚之外，還很純真、很有自己的個性，「我覺得佢係好真嘅一個人，同埋好多嘢都同我好夾。」

單文柔表示最喜歡展鵬懂得欣賞她、每樣事情都誇獎她。（視頻截圖）

但爆對方結婚後就少了，十分搞笑。（小紅書截圖）

展鵬大讚老婆又靚又純真。（小紅書截圖）

問到有沒有對這段感情懷疑過的那麼一瞬間？兩人異口同聲說：「梗係有啦！」展鵬曾擔心：「佢係咪真係鍾意我架？」單文柔則表示，每當有小事發生，例如廁所蓋打不打開、是誰用了最後一格紙巾、還有誰忘記帶車匙的時候，大家的所講的說話她有懷疑過人生，其他沒有了。正當一直在認真聽的展鵬，想反擊說：「我覺得……」，單文柔笑指想不到就不要硬講了。原來陳展鵬是為冧妻鋪排，大爆金句：「我覺得冇乜原因唔娶佢！」認真鬼馬。

問到有沒有對這段感情懷疑過的那麼一瞬間？兩人異口同聲說：「梗係有啦！」（視頻截圖）

展鵬坦言曾擔心：「佢係咪真係鍾意我架？」（視頻截圖）

單文柔比較在意生活絮事。（小紅書截圖）

展鵬大爆冧妻金句：「我覺得冇乜原因唔娶佢！」（視頻截圖）

至於經營一段感情，最重要是什麼？單文柔認為是幽默感，因為生活裏面沒什麼大事要他們解決，但往往因為小事而令大家的情緒受到影響，所以幽默感能夠化解我們之間的言語。陳展鵬好奇問：「即係你意思話我好有幽默感啊？」單文柔笑說：「嗯，慢慢有囉！」陳展鵬覺得兩個人一起一定要開心，讓對方做自己喜歡的事情，「而底線係唔可以傷害大家之間嘅感情，同埋屋企嘅關係。」

單文柔認為經營一段感情，最重要是幽默感。（視頻截圖）

展鵬自我代入。（視頻截圖）

展鵬覺得兩個人一起一定要開心，讓對方做自己喜歡的事情。（小紅書截圖）

影片中，要兩人講一句平時不會向對方說的話，陳展鵬再爆冧句：「多謝妳成為我嘅尾班車，因為呢班尾班車再搭唔到就冇得搭，大家都知我幾多歲結婚。」令單文柔哭笑不得，她也回應說：「可以咁講，我唔會離開你。無論你脾氣點樣都好，我係唔會離開你。」網民紛紛留言，大讚二人甜蜜滿瀉：「看著你們一路走來的，好幸福哦~」、「好甜蜜啊」、「兩人眼裡都是愛」、「大愛你兩公婆」、「菲比笑得很可愛！很真實」，可見這對夫妻深受網民喜歡。

陳展鵬再爆冧句：「多謝妳成為我嘅尾班車。」（小紅書截圖）

展鵬非常坦白。（小紅書截圖）