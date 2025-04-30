TVB帥氣上位小生高EQ面對黑粉　「黑紅也是紅」被讚心態正確

現年27歲的丁子朗，於2016年參選《香港先生》奪得亞軍兼「最上鏡先生」入行，出道至今獲無綫力捧極速上位，在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，與羅天宇齊奪「飛躍進步男藝員」。除了拍劇和綜藝節目外，丁子朗還先後參與大型選秀節目《亞洲超星團》和一人孭起整個《萬千星輝頒獎典禮》司儀，可見備受器重。不過丁子朗並未因此自滿，不斷自我增值，近年還舉行畫展兼推出歌曲，展現多方面才華。然而伴隨知名度提升，是非和爭議也隨之而來，最近丁子朗在接受內地媒體訪問時，特別談到面對「黑粉」的心路歷程。

當年只得19歲的丁子朗，參加香港先生贏得亞軍兼最上鏡先生。（資料圖片）

丁子朗於《萬千星輝頒獎典禮2021》中，與羅天宇齊奪「飛躍進步男藝員」！（電視截圖）

丁子朗曾一人孭起整個《萬千星輝頒獎典禮》司儀，可見備受器重。(資料圖片/葉志明 攝)

丁子朗近日在一個內地訪問中，談及自己是如何回應社交平台上的「黑粉」。他說《美麗戰場》播出時，在小紅書上被罵得最厲害，彈他樣子油膩，還是一個渣男，「有一句對白好深刻，我睇劇本時有少少唔想講，但為咗角色真係要講，嗰句就係：『我生得咁靚仔，唔溝女真係嘥晒。』點知真係畀網民cap了圖。之後就畀人話『很油膩這個男，也沒有那麼帥，為什麼這樣說。』」

丁子朗近日在一個內地訪問中，談及自己是如何回應社交平台上的「黑粉」。（視頻截圖）

丁子朗說《美麗戰場》播出時，在小紅書上被罵得最厲害，彈他樣子油膩，還是一個渣男（《美麗戰場》截圖）

到之後參加《亞洲超星團》，丁子朗又被說裝扮得油頭粉面，鬧得更加嚴重。(資料圖片/胡凱欣攝)

不講都講了，丁子朗當時只能接受，之後到參加《亞洲超星團》又說他裝扮得油頭粉面，被鬧得更加嚴重。但丁子朗自言可能很喜歡互動的性格，不怕回應，就和網民慢慢變成一個相愛相殺的感覺，最後現在很多人都是「黑（黑粉）轉路（路人），路轉粉（粉絲）」的感覺，在網絡上建立了一個朋友的友誼，所以都幾有趣。

丁子朗之前舉行個人畫展，讓大家見到他多才多藝一面。(資料圖片/胡凱欣 攝)

丁子朗最近還做埋歌手，推出單曲。（大會提供）

丁子朗年初到內地拍劇，與台灣頂流男神霍建華合作。(IG@karl_ting)

被問到如果在網上看到一些不好的評論，內心會否不舒服或者其他感受？丁子朗坦言：「又唔會話唔舒服，但絕對就唔會好舒服。」不過每一個這些留言，卻令他流量多了很多，尤其被人鬧時候，流量好到不得了，就是有種「黑紅也是紅」的感覺。丁子朗明白在娛樂圈做得幕前，最緊要就是娛樂觀眾，有人討論都是好事，只要有好作品，就會將大家不好的感覺洗掉。網民大讚丁子朗EQ高：「看得好開啊哈哈哈哈哈 是帥的其實好好演戲加油baaa」、「情商很不錯！丁先生！」、「哈哈哈 心態可以 加油，未來用作品說話」。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

丁子朗。（IG圖片）

好Chill。（IG圖片）