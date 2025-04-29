周柏豪任校園巡唱嘉賓分享減壓秘訣　張馳豪鍾柔美鼓勵發掘興趣

初出道經常到訪各大校園巡唱的「大師兄」周柏豪，早前與香港跳遠新星林銘夫現身陳瑞祺（喇沙）書院，出席第二季《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》，樂壇新力軍張馳豪及鍾柔美亦聯同亞運賽艇銀牌得主梁瓊允接力到訪佛教覺光法師中學，獻唱兼分享「自我鼓勵」心法，為仍然在求學階段的年輕人打打氣。

周柏豪出席第二季《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》。（大會圖片）

周柏豪在台上唱《Imperfect》時，𣊬間帶動全場師生齊齊為他打拍子。（大會圖片）

心情大靚。（大會圖片）

近年主力在內地發展的周柏豪，雖然鮮有在香港出席活動，但他非常有心，特意為「人人和音 School Tour活動」擔任表演嘉賓，在台上唱《Imperfect》時，𣊬間帶動全場師生齊齊為他打拍子，整個禮堂氣氛高漲！

整個禮堂氣氛高漲。（大會圖片）

向同學仔分享減壓心得。（大會圖片）

同同學仔打成一片。（大會圖片）

接着，他走到台下與同學們近距離接觸，眾人紛紛把握機會自拍、握手、擊拳，看到他們如此熱情，柏豪更肉緊攬實同學仔獻唱《12號》及《同天空》。他又在分享環節鼓勵同學多作不同方面的嘗試，亦要學習如何為自己減壓。

自拍唔少得。（大會圖片）

好開心。（大會圖片）

好老友。（大會圖片）

大合照。（大會圖片）

柏豪受訪時興奮地說：「同同學仔近距離接觸嘅感覺係無可代替嘅！唱第一首歌嗰陣，佢哋係有啲怕醜。」他坦言禮堂內有校長、副校長、老師，讓學生受到無形間的框架：「就等於喺成長嘅過程一樣，有陣時係會畀啲無形嘅框架框住咗自己，未識得放鬆。只要一落到台，我Break咗嗰個隔膜，大家就玩得好開心。」柏豪認為兼顧學業之餘，亦要找方法突破原有的生活模式，適當的時候要好好休息，讓自己能夠輕鬆學習。已為人父的他，亦不時帶同子女外出遊玩，早前在社交平台分享與子女到主題公園看大熊貓的照片。

鍾柔美主動走到台下與學生互動。（大會圖片）

同學好熱情。（大會圖片）

鍾柔美也有獻唱。（大會圖片）

至於到訪另一校園的新生代歌手張馳豪及鍾柔美，同樣主動走到台下與學生互動，場面熱鬧，兩人又分享如何令自己有推動力的心得。鍾柔美認為找到自己的熱情所在很重要，因為只有自己真正喜歡的事才能堅持下去：「堅持就一定要鍾意先，你唔熱愛嗰樣嘢你就唔會享受，你唔享受就唔會繼續做嗰樣嘢落去。」

張馳豪勉勵同學們對世界保持好奇。（大會提供）

發掘自己興趣。（大會提供）

玩得好開心。（大會提供）

張馳豪勉勵同學們對世界保持好奇，在求學階段多探索不同的面向：「如果各位同學仔而家未搵到你嘅興趣都唔緊要，可能係而家嘅環境未有你嘅興趣存在。將來你去咗新嘅環境，上咗大學或者識多啲唔同嘅朋友，最終你都會知道自己個興趣同使命係咩。」

張馳豪及鍾柔美分享如何令自己有推動力的心得。（大會提供）

張馳豪及鍾柔美分享如何令自己有推動力的心得。（大會提供）