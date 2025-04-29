東張西望｜中年叔借意「捉手仔」性騷擾女助教　還拍下無數春光照

TVB節目《東張西望》今日（29日）一集講到一班初出茅蘆的女同學於補習社做兼職，懷疑被補習社老闆非禮，被迫穿上性感制服，更懷疑被偷窺。女同學Sophie及Bonnie昨日（28日）分別指被補習社經理Tommy性騷擾，Bonnie更指補習社有多部閉路電視拍下她們的敏感部位，今集繼續講到此事。

Bonnie更指補習社有多部閉路電視拍下她們的敏感部位。(節目截圖)

Bonnie表示Tommy借意輕薄她們：「佢就伸咗隻手入嚟包住我隻手教我開機，咁佢一揸住我隻手，我已經即刻縮開，然後佢就好似若無其事咁，我當下係覺得好唔舒服。」她覺得Tommy在旁指導就可以，不用親自「捉手仔」的教，讓好感覺好不自然。

Bonnie表示Tommy借意輕薄她們。(節目截圖)

Bonnie表示Tommy借意輕薄她們。(節目截圖)

之後另一女同學Rachel就指有次Tommy更把手放在她的手上：「當時我隻手係疊係滑鼠上面，跟住佢突然間疊隻手上嚟，個過程大約hold咗4-5秒左右，佢係撳住唔放，我都拔唔到隻手出嚟。」Rachel被他嚇到不敢出聲，有一次更借意弄打印機而親近，但她就不敢動，她不禁說：「其實咁近，仲要係一個上司仲要男性，係40幾歲嘅啊叔，對於我嚟講真係唔太舒服。」

女同學Rachel就指有次Tommy更把手放在她的手上。(節目截圖)

女同學Rachel就指有次Tommy更把手放在她的手上。(節目截圖)

基於補習社，三人上班時間基本上不會重疊，有一天二人同時上班後聊天時發現這一件事，於是就開了一個群組。於補習社的電腦內，同學有驚人發現！「閉路電視」拍下30多張女同事的胸口位置相片！Bonnie表示Tommy有次展示了她的照片給其他人看：「話我成日唔打底，然後我聽完之後就覺得呢個人好過份，佢好似講到我好淫蕩咁。」她覺得很委屈，三人商量後決定報警。

基於補習社，三人上班時間基本上不會重疊。(節目截圖)

於補習社的電腦內，同學有驚人發現！「閉路電視」拍下30多張女同事的胸口位置相片！。(節目截圖)

三人報警後，而報警過程中亦很驚險，警員到補習社時Tommy在閉路電視看到這個情況，立即傳訊息給女同學打算叫她們放一馬，可惜已經報了警。

三人報警後，而報警過程中亦很驚險。(節目截圖)

三人報警後，而報警過程中亦很驚險。(節目截圖)