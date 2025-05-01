英皇一姐佛山被偶遇網民叫不出名　路人視角勁有少女感獲讚：幾正

現年45歲的周家怡，畢業於TVB藝訓班，可惜效力14年間不受器重發展平平，更因多次在劇集中飾演丫鬟、妹仔，被定型為「御用丫鬟」。到2012周家怡轉投HKTV，才首次擔任女主角，可惜HKTV最後不獲發牌，令其事業陷入谷底。其後，周家怡又獲得英皇娛樂賞識簽約旗下，影、視雙線發展，加盟同年，便憑電影《無雙》中「何蔚藍」一角，獲提名第38屆香港電影金像獎「最佳女配角」，更被老闆楊受成親自封為「英皇一姐」，可見備受器重。而她在熱爆電影《破·地獄》中飾演黃子華女朋友，兩人有不少對手戲，亮麗表現再度引起關注。

周家怡日前盛裝出席金像獎。（IG@kayeechau）

周家怡在電影《破·地獄》中飾演黃子華女朋友。（資料圖片/葉志明 攝）

周家怡與黃子華片中有不少對手戲，亮麗表現再度引起關注。（電影宣傳片截圖）

不過近日有網民在佛山偶遇周家怡時，卻發生尷尬一幕，該網民寫道：「在佛山又遇明星…有姐妹知道見她叫什麼嗎？看過她好多劇，最近的就在破地獄裡演黃子華太太！」雖然一時叫不出名字，但可見周家怡的演技還是讓網民留下印象。

周家怡近日在佛山被偶遇。（小紅書截圖）

素顏上陣充滿少女感。（小紅書截圖）

非常友善。（小紅書截圖）

雖然博主叫不出周家怡的名字，但不少網民一眼就認出，從分享視頻中所見，當日周家怡以素顏示人，皮膚狀態極佳，配搭及肩短髮和一身簡約服飾，散發滿滿少女感，完全看不出真實年齡，而且對於粉絲的合照要求來者不拒，態度親切又友善，有網民激讚：「佢其實幾正」、「好後生望住」、「狀態很好」、「英皇一姐」。

有網民講不出周家怡名字。（小紅書截圖）

其他網民留言。（小紅書截圖）

其他網民留言。（小紅書截圖）

雖然近年事業發展不錯，但在網民眼中「幾正」的周家怡感情卻一直交白卷，入行廿多年幾乎是緋聞絕緣體，只跟林國斌和林保怡傳過緋聞。她之前接受訪問時，就曾自爆單身逾10年，父母催婚已經催到唔催，現時對感情方面持開放態度，隨緣、不刻意亦不強求。

周家怡外表有知性美，keep得相當好之餘，亦很有內涵。（IG@kayeechau）

但感情世界一直予人神秘的感覺。（IG@kayeechau）

她又自爆一戀愛便是「廿四孝女友」，她說：「愛情是最能治到我的事！未結婚便叫人老公！」她曾表示只因男友喜歡什麼，她都跟着做，例如男友愛打桌球，她便天天膩在球桌旁，她會將男友放第一位，把所有專注力放到伴侶身上，如整天守在電話旁邊，等待對方來電或短訊。但她愛得轟烈，卻不覺快樂，她說過︰「全部愛情都令我失去自己，每次都令我死去活來。」直到近年她才領悟並䆁懷。

周家怡早前任衛詩雅婚禮的姊妹團，期間被逼供幾時「脫單」。（資料圖片）