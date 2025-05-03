50歲女星認戀富豪後與前男友家族成員聚會　大方合照關係極好

現年50歲的張玉珊（Shirley）雖已淡出幕前從商多年，但仍不時在社交平台分享近況，她近年更公開認愛富豪盧啟賢，更大讚男友孝順、體貼，兩人有很多共同話題，感情很好。雖然已投入一段新感情，但張玉珊與向華勝的忘年戀至今令人津津樂道，日前她更大方與侄仔向展鵬聚會。

二人關係不錯。（小紅書照片）

張玉珊在24歲經由契爺黃毓民介紹，認識了向華勝，有指好勝的她為證明自己能力，揚言永遠不會參演對方所開拍的電影，甚至被男友與同事質疑。張玉珊曾在節目《諸朋好友》中透露當年用了$7800成立公司和用1000元購寫字枱，不過就被當時的男朋友向華勝睇小：「當時我男朋友喺身邊，佢直頭係有啲...『你做生意呀？』覺得你細路女，直情有少少睇唔起你，覺得冇可能。佢好驚訝。」但有一天張玉珊拿了兩袋約有50萬的現金回家，令到男朋友驚呆了，成功證明自己的能力！張玉珊25歲時創辦修身堂，2003年公司正式上市，當時僅28歲的張玉珊亦成為最年輕的上市公司主席。事事親力親為的張玉珊，將生意搞得有聲有色，再於高峰時期將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！

Shirley在24歲經由契爺黃毓民介紹，認識了向華勝。（視覺中國）

向華勝。（視覺中國）

向華強及向華勝的侄仔向展鵬，因參加歌唱比賽令身世曝光。（IG：@jeffrey__heung）

有指原本向華勝與張敏拍拖，但經過97年金融海嘯向華勝身家大縮水，甚至出現足部疾病，行動不便，其後與女友張敏分手。而張玉珊就一直陪伴在旁，更淡出娛圈照顧向華勝，無微不至，成功獲得向華勝歡心。翌年張玉珊因病入院，向華勝亦親自照顧對方，兩人的關係亦正式公告天下，展開相差24年的忘年戀，可惜最後兩人在2006年分手。2009年11月向華勝與在北京經商的端木櫻子結婚，兩人相差22歲，2014年11月向華勝因食道癌引致器官衰竭病逝，終年64歲。而張玉珊此後未曾傳出新戀情，享受單身貴族生活，直至近年才認愛盧啟賢。

張玉珊突然公開認愛盧啟賢。（小紅書圖片）

愛得高調！（IG/@shirley_msc）

愛得高調！（IG/@shirley_msc）

盧啟賢曾被譽為全球最神秘鑽石級荀盤。（盧啟賢FB圖片）

盧啟賢。