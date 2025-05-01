港姐富婆飯局最年輕成員曝光！　28歲超班亞軍獲封「翻版楊采妮」

「最美港姐」朱玲玲是1977年港姐冠軍，近年頻頻現身港姐聚會，不時出席慧妍雅集聚會，並與各港姐三甲關係緊密，最近陳豪太太陳茵媺成功融入貴婦圈子。朱玲玲最近常與曹敏莉、王愛倫等聚會，而最新成員竟驚現這位年僅28歲港姐亞軍？

兄弟三人與媽媽朱玲玲。（微博@郭晶晶）

朱玲玲及羅康瑞現身。（汪曼玲Facebook）

日前朱玲玲再度出席港姐周末聚餐。席間還有王愛倫、陳法蓉、曹敏莉，幾乎位位不是闊太便是富婆。朱玲玲與王愛倫自然坐C位，而今次出席的港姐竟然還有28歲TVB小花梁凱晴（Carina）。梁凱晴坐在陳法蓉旁邊，5人融洽合照，關係友好。眾港姐一起大啖紅蝦，梁凱晴曬合照，親切賣口乖稱呼眾前輩為「港姐師姐」，她說：「香港小姐 周末聚餐 跟我的港姐師姐們吃晚餐 這家餐廳，特别是紅蝦，很好吃！」

陳茵媺在大場合與朱玲玲、翁嘉穗等闊太排排企，足見身價暴升！（IG圖片）

陳豪太太陳茵媺已融入港姐闊太圈。（IG圖片）

梁凱晴於2021年參選港姐奪得亞軍出道，參選期間因高學歷、高顏值被捧為大熱人選，獲封「翻版楊采妮」。她曾在英國薩里大學（University of Surrey）修讀酒店管理學專業（International Hospitality Management），薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第8。Carina之後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究，因參選港姐才放棄攻讀博士。梁凱晴入行後備受力捧，除了獲安排亮相多個大型節目，又劇接劇拍《下流上車族》、《法言人》、《隱門》、《寵愛Pet Pet》、《破毒強人》。最近她在新劇《奪命提示》演靚女警察，執筆時性感洩春光，雖然不及女主角劉穎鏇觸目，但仍然成功跑出引起不俗迴響。

28歲TVB小花梁凱晴與一班港姐師姐交情好。（小紅書）

食紅蝦。（小紅書）

成功融入！（小紅書）

梁凱晴劇接劇，最近有份參演新劇《奪命提示》。（劇集截圖）

梁凱晴在新劇《奪命提示》執筆洩春光。（劇集截圖）

靚女！（劇集截圖）

參加麥明詩盛勁為婚禮。（網上圖片）

與朱千雪亦友好。（網上圖片）

Carina梁凱晴被封為「翻版楊采妮」。（IG：@carinaleung_）

2021港姐亞軍梁凱晴。（IG/ @carinaleung_）

被封為「翻版楊采妮」的Carina梁凱晴當時是大熱之一。（IG：@carinaleung_）