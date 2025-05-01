氣質女神死亡角度生圖流出真實狀態曝光　被揭私下人品惹熱議

梁詠琪 (Gigi) 當年出道時即擔任電影女主角，憑住標緻的外貌以及清純的氣質，俘虜了萬千少男的心，是一代玉女歌手兼女神。就連男神鄭伊健也曾拜倒她的石榴裙下，不惜為她與拍拖7年的邵美琪分手而被鬧爆，足見她的吸引力。梁詠琪因此獲封「好勝Gigi」，她與伊健相戀7年後分手，後來嫁給了西班牙藉老公Sergio，兩人婚後育有一女，一家三口生活幸福愉快。

梁詠琪慶生靚相。(ig圖片)

梁詠琪慶生靚相。(ig圖片)

梁詠琪慶生靚相。(ig圖片)

雖然梁詠琪今年已49歲，青春不再，但她無論樣貌身材都keep得極好，狀態絕佳。曾有不少網民偶遇過她，先後公開過她的生圖曝光她的真實狀態。昨日又有網民於社交網分享了在香港國際機場偶遇梁詠琪的合照，以「也是讓我偶遇上啦哈哈哈」為標題，留言寫道：「航班晚點了，但是讓我偶遇上了gigi老師，天吶gigi真的好美啊啊啊啊啊啊啊（發出尖銳暴鳴）。」

相中可見梁詠琪化上淡妝，即使是由低抄死亡角度與粉絲自拍，都依然好靚女。不少網民留言大讚梁詠琪生圖都好美，博主便補充說：「真的美到我了，而且完全沒有架子真的完全沒P，原相機直出，真的又高又瘦又美姐妹。我就在她後面過關，然後摘了口罩之後我就看了她很多次，視線交匯後就用上去合照，人真的很溫柔呀。」多年前曾有一位空姐爆料指自己以Gigi稱呼梁詠琪時，被要求要叫她梁小姐，當時即傳出梁詠琪耍大牌，但很多網民遇見梁詠琪後，都讚她人品好。

梁詠琪低抄死亡角度自拍依然好靚。(小紅書)