5月精彩煲劇攻略大放送　4部最推薦劇集李泳知出場即瘋狂洗版

五月假期特別多，適逢五一、佛誕將至，還未安排好節目的話不妨欣賞以下細心為你準備的煲劇攻略吧！劇種還是題材均包羅萬有，讓你宅在家中也能享受到更多的樂趣。

由陸星材、苞娜和金智勳主演的全新奇幻韓劇《鬼宮》。

韓劇《鬼宮》 熱播中

由陸星材、苞娜和金智勳主演的全新奇幻韓劇《鬼宮》講述惡神姜哲（金英光特別客串）原為神龍，經歷千年修煉後準備升天，沒想到因為人類的緣故讓他再墮凡塵變成惡神，由於他對人類充滿仇恨，所到之處皆寸草不生！某天惡神附身到奎章閣檢書官尹甲（陸星材飾）身上，因為他與曾經暗戀尹甲的汝里（苞娜飾）有著不一樣的連結，只要能夠收服汝里，他便能再度升天。為了拯救尹甲，原本拒絕成為巫女的汝里毅然入宮，從此捲入惡靈叛亂和宮鬥陰謀之中。

《鬼宮》甫開播便取得9.2%收視。

《鬼宮》甫開播便取得9.2%收視，一舉超越同時段兩檔前作；該劇第三集更以9.3%刷新自身收視紀錄，成績十分亮眼，堪稱本季必追韓劇！劇中陸星材一人分飾兩角——才貌雙全的尹甲和被惡神附身後的尹甲，前者早在第一集便被編劇「賜死」，後來被姜哲奪舍後以截然不同的個性重生歸來，不少觀眾大讚陸星材完美演繹雙重人格，對此他也自言對表現充滿慾望：「我一直想挑戰古裝劇，這部劇融合了我喜歡的奇幻和驅魔題材，還能展現愛情和兄弟情，所以我想參演《鬼宮》，因為它的題材非常豐富；我對於演技充滿渴望，這次可以同時展現尹甲和姜哲的反差魅力，感到很興奮！」

《芭妮與哥哥們》講述藝仁大學雕塑系尖子學生潘熙珍（又稱芭妮，盧正義飾）在情路上受盡坎坷，因而被封上「戀愛傻瓜」的稱號。

《芭妮與哥哥們》 熱播中

韓劇《芭妮與哥哥們》講述藝仁大學雕塑系尖子學生潘熙珍（又稱芭妮，盧正義飾）在情路上受盡坎坷，因而被封上「戀愛傻瓜」的稱號。某天她意外摔壞了視覺設計系代表黃載烈（李彩玟飾）價值200萬韓元的平板電腦，二人從此結下不解之緣！近日劇情講到載烈向芭妮坦言並不是因為醉酒而胡亂告白，自己是真心喜歡上她；這時人氣體育主播韓夏天（全昭映飾）來到學校，原來她正是載烈的初戀，使芭妮感到困惑，二人曖昧的關係也彷彿回到原點。

芭妮和黃載烈在第六集為了打工而穿上校服，不少網民非常滿意二人的學生造型。

芭妮和黃載烈在第六集為了打工而穿上校服，不少網民非常滿意二人的學生造型，大讚氛圍清新唯美！《芭妮與哥哥們》憑著這股非一般的青春氣息殺出重圍，更帶出現實生活中於愛情路上會遇到的共鳴位，令不少網民回想起青春時期的懵懂與迷惘，感嘆「這與我的故事很相似，醜男不一定是好人，帥哥也有好男人的例子」。

韓國最強製作人羅暎錫攜手李泳知、安俞真、MIMI和李恩智主持的 《Biong Biong地球娛樂室 第三季》 日前開播。

韓綜《Biong Biong地球娛樂室 第三季》 熱播中

召喚韓綜迷！由韓國最強製作人羅暎錫攜手李泳知、安俞真、MIMI和李恩智主持的 《Biong Biong地球娛樂室 第三季》 已於日前開播，首集四名勇士在會議室集結後，隨即被節目組公開大量黑歷史，包括MIMI初中時笨手笨腳學舞的畫面、李泳知參加《High School Rapper》的片段，安宥真戴著厚眼鏡的小學畢業照等，引發全場爆笑！一眾成員合體前往阿拉伯阿布扎比進行拍攝。

陸劇《值得愛》講述大吉（王玉雯飾）和周水（王安宇飾）橫跨十八年的愛情故事。

陸劇《值得愛》 熱播中

陸劇《值得愛》講述大吉（王玉雯飾）和周水（王安宇飾）橫跨十八年的愛情故事，從前他們在北京相愛、在艱苦的日子中相互扶持，多年後二人共同創業，公司更在2016年走上軌道，此時周水決定向女友求婚，然而他們漸漸從戀人變成合夥人，也在一次拍攝電影上產生分歧，最終兩人在2017年走上分手的路；大吉在機場遺失了載滿回憶的電腦，彷彿象徵著他們的愛情無法挽回。2025年，大吉和周水在一次會議上重遇，即使沒有結果，他們曾經付出的愛情仍然值得嗎？

2025年，大吉和周水在一次會議上重遇，即使沒有結果，他們曾經付出的愛情仍然值得嗎？

有別於當代愛情劇集，《值得愛》的主線集中在一段八十後的戀愛關係，劇中反覆出現「值得」一詞，帶領觀眾反思愛情的真正意義和價值。近日男主角王安宇在微博發表親筆撰寫的劇終感言，內文提到：「人生的意義，不在於我們呼吸了多少次，而在乎那些讓我們屏住呼吸的瞬間。周水，能和你一起經歷這些屏住呼吸的瞬間，共同成長過，我感到很幸福。」王玉雯亦表示：「願每個在愛裡跋涉的人，都能像大吉那樣——在一無所有的時候，也能擁有勇敢追愛的勇氣。」