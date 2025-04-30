吳業坤、黃浩然任樂施毅行者大使　目標在28和24小時內完100公里

「坤哥」吳業坤和黃浩然昨日分別被委任為樂施毅行者2025的「活動大使」和「宣傳大使」，坤哥去年參加毅行者活動遇上颱風過後的大雨，又着錯吸水雨褸，最後只能在34小時完成賽事。他話經一事長一智，有信心今年可以創出佳績，目標28小時內完成，而廿幾年後再度參賽的黃浩然目標是24小時內完成賽事。

「坤哥」吳業坤和黃浩然昨日分別被委任為樂施毅行者2025的「活動大使」和「宣傳大使」。(公關提供)

坤哥孖伍富橋再挑戰毅行者

去年坤哥和伍富橋，以及另外兩名朋友組成四人隊伍，參加了毅行者100公里賽事，賽事要求四人隊伍要於48小時內完成賽事。坤哥說，去年本來想28小時完成，因為曾經做出最快的32小時記錄，但因天雨打風失了預算，所以決定今年11月尾再次挑戰毅行者。

他表示，汲取了過去三次參加經驗，首先必須減磅和控制休息時間，「唔可以食嘢食太耐，坐太耐」，又憶述去年很大雨，又不願意捨棄吸了水、又幾貴的雨褸，幸好隊友夠義氣，幫他揹住件吸了水，重兩三公斤的雨褸行。既然去年這麼艱辛，為何今年還要再次參賽？在旁的隊友伍富橋笑言兩個字「犯賤」，上年已經說不會再參加，但今年大家互傳短訊，結果都決定參加。

去年坤哥和伍富橋，以及另外兩名朋友組成四人隊伍，參加了毅行者100公里賽事。(公關提供)

伍富橋說，難得有志同道合的朋友參賽，其實毅行者除了靠自己意志和體力，身邊朋友互相支持都很重要。

毅行者講求毅持久力

坤哥表示，會等天氣變得比較涼快，可能到九月或者十月才開始操練，因為太早開始未必可以長時間維持，但會盡快搵較好的裝備，以及製定路線去練習，他有信心今年可以再創佳績，並呼籲大家一齊參加，想做就做，五月廿七日截止報名。

吳業坤表示，汲取了過去三次參加經驗。(公關提供)

稍後會加入無綫劇《新聞女王2》拍攝工作的坤哥，更透露自己加入了香港空手道初級代表隊，開始了運動員生涯，希望可以持續訓練下去。不過他表示，空手道和毅行者跑山的鍛練，前者講求肌肉的爆發力，後者講求耐力，希望兩者能夠兼顧。

黃浩然重投毅行者懷抱

另一藝人黃浩然重投毅行者懷抱，今年更成樂施毅行者的宣傳大使，他透露廿多年前曾經參加過毅行者，當年經常和同學唱卡拉OK和飲酒，覺得生活有點糜爛，大家就提出找點有意義的事做，結果有同學提出參加毅行者，但當年準備不足，又遇上惡劣天氣，其中一人更踢爆腳趾公，最後46小時才完成賽事。

黃浩然重投毅行者懷抱。(公關提供)

近年熱愛跑馬拉松的黃浩然，今次會與健身教練黃家灝組隊參加，黃教練給黃浩然的目標是20小時內完成，而黄浩然就希望用一日內完成，更笑言「我希望不用更換多一對隱形眼鏡。」

不過六月要演出音樂劇的他，要等音樂劇工作完成後才能正式操練，「教練話目標是20 小時完成，我會話鬆動少少，24小時。」他表示，一星期可能要操練兩日，跑山難過馬拉松，體力要求較大，幸好會有有經驗的隊友帶領和支持。黃浩然認為藉着毅行者和長跑，感受到有很多事，有毅力就能做到。