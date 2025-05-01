女子組合GENBLU勁期待香港之旅　差不多一致話想食呢兩樣食物

台灣女子組合「幻藍小熊」GENBLUE將會在5月4日登陸香港，去年2月在韓國出道後參與了不少大型演出，今年3月剛發行了首張韓國迷你專輯《ACTLIKETHAT》4月份GENBLUE去了韓國、泰國、馬來西亞和台灣做宣傳，六位成員非常期待香港之旅，問到她們是否第一次來香港？成員當中只有兩位曾經來過。

GENBLUE幻藍小熊征韓打歌舞台獲一位候補大成功！左起：NICO、許媛媛、毓、XXIN、采甄、AYEON。(公關提供)

XXIN：「之前高中讀表演藝術相關，畢業旅行曾去香港演藝學院學習不一樣的課程，是非常有趣的體驗！也藉此品嚐到了正港美食，收穫滿滿！」許媛媛：「7歲的時候和家人去香港旅遊過！食物非常的美味，吃了很好吃的茶餐廳！很喜歡香港的街景，現在回想起來還是印象深刻。」NICO：「我是第一次前往香港，對香港很陌生，但非常期待！」AYEON：「這次是第一次去香港，所以特別的期待！」毓：「我是第一次去香港，真的很期待，也很開心見到香港的粉絲們。希望大家可以推薦一些好吃的美食給我們！」采甄：「一直都很想去香港，但沒有機會。這次可以到香港宣傳，真的很期待見到香港的小熊餅乾們！也希望可以吃到很多好吃的東西。」

GENBLUE幻藍小熊征韓打歌舞台獲一位候補大成功！左起：NICO、許媛媛、毓、XXIN、采甄、AYEON。(公關提供)

既然大家都很期待香港行，又有什麼她們很想去的地方打卡？NICO：「因為我很喜歡港式料理，這次非常期待可以吃到香港美食！最想吃的應該是蛋撻，因為很常看到網路上有分享蛋撻店，這次希望可以吃到！」AYEON：「我最想去香港的迪士尼，因為我們團員中有很多人沒有去過迪士尼，很想和團員們一起去玩！然後聽說香港的蛋塔超好吃，所以最想吃的是香港的蛋撻！」XXIN：「最想去的應該是維多利亞港看海看夜景，看到別人拍的照片，覺得很漂亮。因為我們團很喜歡吃甜點，最想吃的是冰火菠蘿油、西多士、蛋撻、杏仁露！」許媛媛：「最懷念的是雞肉煲仔飯和凍檸茶、菠蘿油還有燉奶！」毓：「在之前簽售會的時候有遇過香港粉絲，他們說我們到香港以後，一定要吃燒賣、菠蘿油、還有港式奶茶等，希望有機會可以吃到粉絲們推薦的美食！」采甄：「在香港第一想做的就是，去找美食吃！！從小就很喜歡吃冰火菠蘿油！只要一想到港式點心就會馬上想到！」

既然大家都很期待香港行，又有什麼她們很想去的地方打卡？(公關提供)

「幻藍小熊」GENBLUE必食之選是菠蘿油和蛋撻，今次來香港宣傳其中一天就是要去學習整菠蘿包和蛋撻，還會去CDWarehouse店做一日店長，亦會出席電台公開活動表演，她們超興奮要跟香港的粉絲見面。