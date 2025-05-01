「香港朴寶劍」小時候是胖子　減肥成功終脫衣曬fit爆身材

26歲的冼靖峰有「寶藏歌手」之稱，早前更被誤認為「國民老公」朴寶劍，被網民笑稱是「香港朴寶劍」，更有網民指他真人更像朴寶劍，有機會成為下一任「國民老公」。上月中，冼靖峰在TVB高層樂易玲的帶領下參加《萬千星輝耀雲頂》演唱會，首次到馬來西亞的他表示很興奮。吃了很多東西的冼靖峰日前在社交平台分享了在雲頂的照片，但當中有一張看得大家都不禁發出「哇哇聲」。

上月中，冼靖峰在TVB高層樂易玲的帶領下參加《萬千星輝耀雲頂》演唱會，首次到馬來西亞的他表示很興奮。(胡凱欣 攝)

上月中，冼靖峰在TVB高層樂易玲的帶領下參加《萬千星輝耀雲頂》演唱會，首次到馬來西亞的他表示很興奮。(胡凱欣 攝)

呢張都未夠激！(ig@archie_sin)

原來是因為他分享了一張沒穿衣服的背影，當時他正在抓頭髮，但是「手瓜起𦟌」令人目光只停留在他的手臂，他在做什麼都沒人理會。冼靖峰的手臂線條明確，雖然只露出背部，但都可以見到腰部線條。其實冼靖峰小時候是一名胖子，直到長大後他參加歌唱選秀節目，於是決心減肥，他更毫不避諱分享自己每天所吃的東西就是「雞胸水」。經過冼靖峰的努力減肥後，他終於有明顯的成果，之前他一直拒絕「露肉」，更表示適當的時候大家就會看到，看來終於到他口中所說的適當的時間。

冼靖峰分享了一張沒穿衣服的背影，當時他正在抓頭髮，但是「手瓜起𦟌」令人目光只停留在他的手臂。(ig@archie_sin)

其實冼靖峰小時候是一名胖子，直到長大後他參加歌唱選秀節目，於是決心減肥。(ig@archie_sin)

冼靖峰2020年參加《聲夢傳奇》出道，短短數年已讓人留意到他實力的唱功，年初更登上內地音綜《聲生不息》的舞台，讓更多人見證他穩打穩紮的表現。冼靖峰除了唱功了得外，更擁有帥氣的外貌，現在再加上他健碩的身形，相信定能吸引更多的粉絲。

「寶藏歌手」冼靖峰亦同樣擁有帥氣的外貌，難道他就是下一個「國民老公」。(ig圖片)