胡杏兒抽中前男友黃宗澤問題好尷尬　胡定欣笑唔停：是緣份

內地綜藝節目《今晚好犀利》最新一集邀請了多位前TVB小生花旦助陣，勾起大家不少童年回憶。而在節目一個抽問題遊戲環節中，胡杏兒就抽中前男友黃宗澤的問題，瞬間令現場氣氛變得相當尷尬，而在旁的胡定欣則笑個不停表示：「是緣份。」令不少網民都笑言他們真的很有緣。

最新一期節目有鍾嘉欣。（影片截圖）

在最新一集抽問題遊戲環節中，節目組就準備了三個信封讓鍾嘉欣、楊茜堯、胡杏兒參與，前兩者先挑選信封後，只剩下最後一張就留給胡杏兒，皆因胡杏兒當時不在現場，所以由吳卓羲代領，竟然一打開就是黃宗澤此前錄製該節目時留下的問題，頓時令現場氣氛變得相當尷尬，而在旁的胡定欣得知後則笑個不停表示：「是緣份。」

胡定欣得知後笑個不停。（影片截圖）

吳卓羲將問題拿走更迅速地折起紙條上寫有黃宗澤的姓名，自己作回答。（影片截圖）

而為免發生尷尬，吳卓羲就趁胡杏兒還沒有回到現場時，就將問題拿走更迅速地折起紙條上寫有黃宗澤的姓名，自己作回答，該問題是「你覺得自己甚麼時候最犀利？」他就大搞氣氛表示：「甚麼時候都犀利。」及後當胡杏兒回來後，她顯得一無所知東張西望，此時節目主持人亦快快將這個環節結束，而吳卓羲幫好兄弟解除尷尬的行為，亦獲得不少網民激讚。

胡杏兒回來後一無所知。（影片截圖）

胡杏兒﹑黃宗澤被指很有緣份。（影片截圖）

其實，在此之前黃宗澤曾在節目上公開表示為甚麼節目組沒有邀請他參與最新一期的節目錄製，當時胡定欣就忍不住講出真相表示：「還有胡杏兒。」他才終於明白並一直哈哈大笑，化解尷尬，因這個關係，節目組亦識趣沒有邀請他參與同台。