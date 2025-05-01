前TVB長腿小花踏入孕晚期曬巨肚　手腳依然纖幼得天獨厚零跌Watt

現年32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》彈出，更有「一件頭女神」之稱，她自2021年尾嫁圈外有米男友陳爾正（Joshua）後就淡出幕前，婚後搬入千呎半山豪宅，又經常周遊列國，大曬奢華行頭，安心過少奶奶生活。婚後積極備孕的陳詩欣，經過三年努力，終於在今年情人節宣布懷孕喜訊，更一索得男！日前陳詩欣與好姊妹余香凝及鄧穎堯相約Staycation，更大曬大肚泳照！

陳詩欣（Eunice）有「一件頭女神」之稱。（IG@eunicechanszeyan）

好身材！（IG@eunicechanszeyan）

好身材！（IG@eunicechanszeyan）

好身材。（IG@eunicechanszeyan）

婚後淡出幕前。（IG@eunicechanszeyan）

身材火辣。（IG@eunicechanszeyan）

長腿！（IG@eunicechanszeyan）

性感。（IG@eunicechanszeyan）

婚後搬入千呎半山豪宅。（IG@eunicechanszeyan）

婚後積極備孕的陳詩欣，經過三年努力，終於在今年情人節宣布懷孕喜訊，更一索得男！（IG@eunicechanszeyan）

大肚。（IG@eunicechanszeyan）

大肚。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣寫道：「邁進孕晚期，小肚子都變了中肚子了。身體上開始感到有點累了，痛苦並快樂中~這天晚上雖然我背脊好攰要敷住暖包，但係同佢哋兩個傾完計的確輕鬆好多🥹#以往我們三個staycation我必須瞓中間 #佢哋今次讓我瞓側邊 #好感動🥹#夜晚去廁所唔使喺中間爬出嚟」。相中所見，身穿中空比堅尼的陳詩欣，大騷豐滿上圍，並輕撫孕肚，母愛滿瀉，雖然已懷孕多月，但手腳依然纖幼，果然是得天獨厚！而余香凝同鄧穎堯亦有摸陳詩欣的孕肚，畫面溫馨！

Staycation。（IG@eunicechanszeyan）

Staycation。（IG@eunicechanszeyan）

母愛滿瀉。（IG@eunicechanszeyan）

溫馨。（IG@eunicechanszeyan）

溫馨。（IG@eunicechanszeyan）

自拍。（IG@yoyoyotang）

好姊妹。（IG@yoyoyotang）

慶祝生日。（IG@eunicechanszeyan）

經常周遊列國。（IG@eunicechanszeyan）

經常周遊列國。（IG@eunicechanszeyan）

老公視角。（IG@eunicechanszeyan）

招牌長腿！（IG@eunicechanszeyan）

經常大曬Hermès手袋，相當富貴！（IG@eunicechanszeyan）

Hermès Birkin。（IG@eunicechanszeyan）