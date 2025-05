方力申老婆葉萱撐性侵案紀錄片　與日籍導演碰面泣不成聲

大熱問鼎奧斯卡金像獎最佳紀錄片《黑箱日誌》,横掃全球40+項電影大獎及提名!記者伊藤詩織抗爭8年真身報導,更成功令法院修訂性侵法例!導演兼主角伊藤詩織於24及25日專誠到港與香港影迷作深度分享,何爵天導演、袁澧林、方力申及太太葉萱均到場力撐,場面感動。



同屬性侵案受害者 葉萱與伊藤導演相擁而泣︰我們成功做到了!

《黑箱日誌》入圍奧斯卡金像獎最佳紀錄片,自優先場上映已來深受香港觀眾歡迎,有見及此導演兼主角伊藤詩織專誠於香港正式上映當日一連兩日(4月24及25日)到港與影迷見面作深度分享,幾場分享會座無虛席,何爵天導演、袁澧林、方力申及太太葉萱均到場力撐,更與伊藤詩織小姐面對面文流,場面感人兼激勵人心。

方力申、葉萱與伊藤詩織

方力申及太太葉萱於分享會後一同與伊藤詩織小姐傾談,因葉萱曾參與Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal),在片中大膽揭露自己被性侵的真相,與伊藤詩織一樣在性侵案中勇敢活過來,所以二人甫見面便激動相擁,兩位泣不成聲,但不忘互相激勵對方:「我們成功做到了!我們都走了很長的路,過了很多難關才來到這裡。」場面相當感人。

方力申太太葉萱與伊藤詩織一樣在性侵案中勇敢活過來,所以二人甫見面便激動相擁。

袁澧林深受電影啟發︰希望利用我的能力為更多女性發聲

非常喜歡《黑箱日誌》的Angela袁澧林是另一場分享會的座上客,分享會後她向導演贈上自己寫的親筆信表達謝意,更哽咽表示深深受到電影啟發:「很感謝你拍了這部紀錄片。作為一個演員,我知道有很多讓大眾有誤解的女性角色,我希望找一個平台為更多女性發聲,利用我的能力。」伊藤導演也惺惺相惜,給Angela一個深情擁抱,更大讚她:「你有這個能力,你滿有力量和活力,我相信你一定可以做到!我會一直記住妳所說的話,它們對我意義重大。」

袁澧林到場支持紀錄片《黑箱日誌》導演兼主角伊藤詩織。

導演何爵天也有入場觀看電影及其後的分享會,他在後台與伊藤詩織繼續交流,並大讚電影:「深入了伊藤詩織的個人創傷和經歷,揭示了在面對社會壓力和法律挑戰時的掙扎與勇氣。」