黃宗澤餐廳遭粉絲力數多宗罪要求道歉　網絡公審惹熱議反獲力撐

黃宗澤 (Bosco) 經營的餐廳其蠔吧OysterMine於2023年4月翻新完成，重新開業便吸引大批女粉絲現場等侯，Bosco亦親力親為落場招呼賓客，盡顯老闆功架。不過，店鋪重開不久即惹負評，當時就曾有位網民在社交平台寫下千字文力數餐廳三宗罪。事隔兩年，前日又再有網民於社交網發文批評黃宗澤的餐廳。

黃宗澤的餐廳OysterMine。(ig圖片)

該名網民以「黃宗澤oystermine試坑」為標題發文，留言寫道：「Bosco，@黃宗澤Bosco 麻煩你即刻出來道歉。算數，因為是我太太的偶像，所以我忍住唔罵你。不過就真係，有啲失望。講真，如果開在廣州，估計撐唔到三個月。 。 。生蠔還算不過不失，沒驚喜。但係其他出品就真係好麻麻地，無用心做，沙律啲菜 唔算新鲜，店員推薦嘅蟹餅炸得好乾，無蟹味，炸到黑曬。自家製蠔油扁意粉，直接用翻製蠔油炸到乾曬的舊蠔，意粉 好硬還沒煮好。又話有簽名照片，結果是沒簽名的，只是送張普通相片，算吧，為了偶像埋單。無下次。」力數黃宗澤餐廳的不是。

有網民於小紅書批評黃宗澤的餐廳，甚至要黃宗澤出來道歉。(小紅書)

有關帖文隨即惹起網民熱議，有部分網民認同博主的批評：「看圖就知道你有多不爽，這出品和賣相，差過自己做的」、「確實生蠔還OK，其他真的不行很正常啊，為偶像買單」等。不過，也有不少網民認為樓主過分苛刻：「不好吃就讓老板道歉，無稽之談」、「正常人出去吃飯吃到不滿意的也不會讓老板道歉吧，最多給個差評下次不去了」、「不喜歡吃就別吃啊 要啥道歉呢」、「人地係香港好地地，點解要話係廣州撐不三個月？咁你又過嚟食」、「不喜歡吃就不吃，各個都去吃為了簽名還得了」、「原本就沒有講有簽名照，只係普通相啦」、「還說是你老婆偶像，說話這麼刻薄的」、「真愛粉不可能這樣說」等。亦有網民重提黃宗澤在疫情期間蝕百萬仍堅拒裁員，是個有情有義的好老闆。

黃宗澤尖沙咀蠔吧餐廳是不少圈中好友的聚腳地。（IG：@oystermine）

黃宗澤經常返餐廳坐陣。（IG：@oystermine）

黃宗澤蝕百萬堅拒裁員。（IG：@oystermine）

黃宗澤蝕百萬堅拒裁員。（IG：@oystermine）