出爐金像獎最佳男配角朱栢康︰車尾長放裇衫隨時去試鏡見導演

剛勇奪金像獎最佳男配角的朱栢康，立即有新搞作，他與男士服裝品牌拍攝的廣告剛剛上線。朱栢康在廣告中大騷Fit爆身形，為「演員路」不時操練，仲話「流過幾多汗，觀眾未必知，但我自己知道。背後有汗，有痛，有無數次重來。」



朱栢康上台已經激動流淚，並感謝在天上的爸爸。(直播截圖)

許冠文與朱栢康一同派心！（莫匡堯 攝）

雖然榮升金像獎男配得主，朱栢康就話自己冇「藝人包袱」，平時喜歡以簡約配搭示人：「因為拍戲就會有戲服啦，所以平時都好簡約，一件恤衫比人感覺斯文、有活力就可以，始終成長後都唔可以太求其，我試過有次做完運動突然要去試鏡見導演，本身得件背心、牛仔褲，好在車尾一直都有擺件恤衫傍身，咁就簡約得嚟唔失禮！」

出爐金像獎最佳男配角朱栢康。

出爐金像獎最佳男配角朱栢康。

朱栢康笑言著衫自信都很重要，依家揀衫都有心得：「以前著衫真係好簡單，舒服至上，但近年去多咗隆重場合，依家都識得因應不同場合擇啱嘅衫着，我發現『透氣快乾』嘅衫真係好重要，因為現場啲燈都幾熱，自己又有啲緊張，但要扮晒型唔比人知出汗，所以依家我會識揀著咩衫！」

朱栢康笑言攞獎後希望拍多啲廣告

朱栢康笑言攞獎後希望拍多啲廣告

朱栢康笑言攞獎後希望拍多啲廣告

問到拿奬後有什麼慶祝活動，他說：「可能嚟緊會同啲朋友食吓飯慶祝，但都要收拾心情投入劇組。攞獎後希望拍多啲廣告，多啲贊助吓啲裇衫，因為藝人買衫其實都花費好大㗎！」