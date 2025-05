40歲岑麗香 (香香) 是2010年華姐冠軍,有樣有身材兼有觀眾緣。岑麗香於2016年與老公強強結婚,婚後誕下兩子,便減產照顧家庭。岑麗香近日北上拍劇回港,興奮分享首之搭高鐵的片段,竟有網民大感失望。

岑麗香穿上親手做的靚裙。

岑麗香北上拍劇後搭高鐵回港,她開心地講普通話,將「高鐵」念成了「膠鐵」,雖然不太流利,不過努力講普通話的模樣相當可愛!岑麗香由未上車拍到上車,心情大靚,她發文:「其實大家明5(唔)明我講緊乜 Do you understand the words that are coming out of my mouth?! At least there are subtitles…Thank you for all of Juju’s birthday blessings! 拍攝中有機會回港同我BB慶祝生日,好開心 我的普通話如何?」有網民卻留言:「以前以為你唔會北上搵人仔。finally」岑麗香回覆澄清:「我哋拍戲咋喎,唔係你搵人啊」。

岑麗香興奮搭高鐵。

北上拍劇回港被窒。

岑麗香穿上親手做的靚裙。

前華姐冠軍岑麗香(香香)。