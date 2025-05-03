中年好聲音3｜8強歌手背景懶人包　決賽賽果預測三甲已定？

TVB節目《中年好聲音3》進入白熱化階段，距離總決賽「登峰之戰」已剩不到一星期時間。《中年好聲音3》總決賽將於5月11號進行，屆時入場觀眾將可以親身見證《中年好聲音3》三甲的誕生。



（《中年好聲音3》截圖）

可能是因為今屆涵蓋大灣區、馬來西亞、新加坡等地，所以《中年好聲音3》可說是高手如雲，例如有曾為多套迪士尼動畫配唱的「大魔王」黃博、來自內地昆明的「重砲手」劉洋、演出經驗豐富，來自馬來西亞的創作歌手張與辰、「生命鬥士」李金凱、「險些被歷史遺忘」的前男團Square成員趙浚承等，每個人都有其擅長之處，也有其獨有的賣點，各人實力旗鼓相當，各具特色，勝負難料。想知8強之中，誰最有機會成為《中年好聲音3》冠軍？不妨睇一睇以下分析。

《中年好聲音3》播出淘汰戰下半部份，而李金凱又再成為MVP。(節目截圖)

《中年好聲音3》8強名單如下：

黃博、劉洋、占士丁丁、張與辰、陳芷盈、王鄭浚仁、李金凱、趙浚承

要睇8強戰力，可以從三方面着手，唱功，外表和可發展性。外表不單純以靚唔靚仔/女判定，而是說有沒有星味、包裝、自信，也是評審考慮的一環。至於可發展性，就代表參賽者勝出比賽後的發展空間，例如觀眾緣，拍劇，唱劇集歌，登台，拍廣告等。不過，對於《中年好聲音3》比賽來說，一個歌手之本，唱功肯定是最優先考慮的一環。

《中年好聲音3》。（資料圖片）

阿Lam公開邀請黃博將來一齊合唱《這一個夜》。

黃博曾擔任電影幕後配唱工作，亦做過電視台專題主編工作。就以往比賽來看，他擅長R&B和流行歌曲聲音細膩，有節奏感而且帶給聽眾畫面感覺。之前多個回合之中，分數均在87分以上，其中第六回合更奪得近乎滿分98分。

劉洋《後來》

劉洋在內地開食店，參賽時被封「重砲手」而有名。人如其名，他擅長經典老歌而且聲音雄厚有力，爆發力特強！多次表現之中都以高分取勝，在第六回合也奪得97分。

占士丁丁唱《真的漢子》。

占士丁丁為英籍人士，多年前曾移居內地發展。雖然廣東話「爭少少」，但多次以廣東話出賽算是誠意滿滿。對比起其餘對手，他除唱功之外，他也10分擅長製造舞台效果。

張與辰勇奪今集中最高分兼MVP

馬來西亞的創作歌手，將與神出生於音樂世家，詞曲篇作彈唱，樣樣皆能。他也擔任過李玟、Selina、炎亞綸、周蕙等人的配唱製作人，亦推出過個人專輯。

陳芷盈選唱陳曉東作品《心有獨鍾》。

陳芷盈以歌聲甜美，溫柔著稱，擅長小品情歌一類。本身任職教師的她一路過關斬將入決賽，實在是體現《中年好聲音3》的意義。多個回合分析，分數大多徘徊在90至94分之間，有危機。

王鄭浚仁抱病演出《飛機場的10:30》獲得92分好成績。

同樣來自馬來西亞的王鄭浚仁也是熱門之一，擅長搖滾和流利曲，聲音有力量而高辨識度。不過得分未如其他參賽者高，而多次失手。

李金凱《歸來吧》有幾感動，睇肥媽同海兒嘅反應就知。

「生命鬥士」李金凱過醒關斬六將到8強。本為網絡主播的他成功登上大舞台。他的歌曲細緻又厚實，擅長唱抒情歌曲有情感。上一集唱《歸來吧》更令肥媽淚崩，實在比賽的「黑馬」。

趙浚承（Gary）參加了TVB的歌唱真人騷《中年好聲音3》，被讚是「未來巨星」。(節目截圖)

本為Square成員之一的趙浚承，本身就已有十分多的舞台經驗。他擅長唱情歌，聲音柔和也有獨特唱腔，但綜合以往幾集表現，還需再多加幾把勁才有望晉升三甲。

（《中年好聲音3》截圖）

（《中年好聲音3》截圖）

（《中年好聲音3》截圖）

李金凱搞喊肥媽。（《中年好聲音3》）

綜觀《中年好聲音3》8強，以及他們過往的比賽，其實不難搵預測接下來成為第7名和第8名的將是王鄭浚仁和陳芷盈。餘下的幾位之中，毫無疑問，黃博、劉洋和張與辰將包辦三甲。

《中年好聲音3》十強。（梁碧玲 攝）

不過，就可發展性而言，充滿喜劇感的李金凱似乎更適合被「外派」到內地登台發展。趙浚承也因為過往演出經驗，基本上就是「一簽即用」，與其他「中1」、「中2」生組成男團再出道也未嘗不可。占士丁丁、張與辰兩位「中3」型男就更有多發展可能性，例如占士丁丁可以直播帶貨，拍廣告，拍劇，唱歌登台等。張與辰則專攻曲詞編唱「一條龍」出碟開個人演唱會。