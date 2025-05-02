蔡淇俊賣雞腳被投訴唔乾淨　引網民公審激動回應：我司必追究到底

前TVB小生蔡淇俊自2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但相繼結業收場，更自爆慘蝕幾百萬，被網民封為「執笠界KOL」。不過蔡淇俊屢敗屢戰，近年轉戰直播帶貨，並開設新公司，進駐逾4,000呎的辦公室，早前更揚言打造「過氣藝人再就業」一條街，展現雄心壯志！近日蔡淇俊聯同新加入團隊的前藝人陳思齊一起在內地「巡迴擺攤」賣雞腳，吸引不少人幫襯，但日前卻有網民投訴質疑蔡淇俊售賣的雞腳不乾淨、不衛生，掀起網民熱議！

有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊宣布加入蔡淇俊的團隊，成為「擺攤大軍」的一員。（影片截圖）

一起擺攤！（影片截圖）

雄心壯志！（影片截圖）

落力宣傳！（影片截圖）

落力宣傳！（影片截圖）

近日「巡迴擺攤」賣雞腳！（影片截圖）

近日「巡迴擺攤」賣雞腳！（影片截圖）

之前亦曾拍片澄清。（影片截圖）

之前亦曾拍片澄清。（影片截圖）

有網民以「避雷！蔡淇俊雞腳」為題出Post：「十分懷疑你們的生產環境是否乾淨衛生，包裝裏面好多不明黑色臟物超級惡心，找客服問清楚要求按食品安全法進行賠償，就說我這街道好多人去搞事，一下說我這情況是第一次遇見，然後又說好多人搞你，你這不是自相矛盾嗎？大家謹慎購買。」片中所見，該網民近距離拍攝雞腳的包裝袋，明顯有不少黑色污漬，並附上與客服的對話截圖，此帖一出即掀起熱議！

被投訴唔乾淨。（影片截圖）

被投訴唔乾淨。（影片截圖）

有黑色污漬。（影片截圖）

有黑色污漬。（影片截圖）

被公審。（影片截圖）

被公審。（影片截圖）

對話截圖。（影片截圖）

而蔡淇俊亦有現身回應：「我處理售後的已經加了你微信，我們可以在明處解決問題，如果我們有問題，我會道歉處理，不逃避，也希望你可以公開站出來回應，無論做什麼事都會有人喜歡跟不喜歡，這是正常的，但是解決事情不是靠互聯網當判官，大家都應該正常邏輯解決問題，我會親自上門陪同檢測處理，你跟我們的售後專人聯繫好約時間。」之後他又透露已聯繫到本人，並會一起到檢測處理：「大家都光明正大的，放心，如果沒查到什麼，我司必追究到底，如果是我們的錯，我們必賠償到底！」

對話截圖。（網上圖片）

親身回應。（網上截圖）

親身回應。（網上截圖）

親身回應。（網上截圖）

決定一起去檢測處理。（網上截圖）