楊卓娜跳鋼管舞女人味滿瀉　自掏數萬元上瑜伽導師課程備戰

《虛擬情人》昨晚（2日）一集劇情主要集中在Adam（朱敏瀚飾）鐵粉Audrey（楊卓娜飾）身上。Audrey因跳Pole Dance與老公Norman（黃子雄飾）結緣，但隨著Norman在法律界地位愈來愈高，Audrey熱愛跳Pole Dance一事成了二人之間隔閡；長年累月苦無知音的Audrey，最終只能找來Adam當觀眾，最終Adam介入事件令Norman終明白Audrey多年來所承受的孤單及委屈，二人幾經波折終和好如初…



楊卓娜為咗兩集劇戲份嘅單元角色，花咗極多時間同心機去備戰同練習鋼管舞，專業精神可嘉。

楊卓娜為咗兩集劇戲份嘅單元角色，花咗極多時間同心機去備戰同練習鋼管舞，專業精神可嘉。

楊卓娜為咗兩集劇戲份嘅單元角色，花咗極多時間同心機去備戰同練習鋼管舞，專業精神可嘉。

前晚及昨晚一集均有Audrey跳鋼管舞場口，全部均由楊卓娜親身上陣演繹，卓娜舞姿曼妙、身材保養得宜之餘，更女人味大爆發，相當驚艷！據知，雖然鋼管舞場口加起來為時不長，但卓娜依然花了萬二分努力準備及學習，除跟專業老師學跳鋼管舞，還額外自掏腰包上瑜伽導師課程，為了短短兩場戲如此認真，專業精神可嘉。

由於同時拍攝緊《奪命提示》，楊卓娜坦言Audrey這個角色是戴假髮上陣。

由於同時拍攝緊《奪命提示》，楊卓娜坦言Audrey這個角色是戴假髮上陣。

楊卓娜尋晚有場精彩嘅內心戲。

楊卓娜尋晚有場精彩嘅內心戲。

楊卓娜尋晚有場精彩嘅內心戲。

卓娜接受TVB.COM訪問時透露由於接到Audrey這個角色時備受嚴重肩周炎困擾，但因自己熱愛跳舞故對於鋼管舞場口「又愛又恨」，最終決定自費數萬元上瑜伽導師堂、努力拉筋備戰，卓娜說：「嗰時我肩周炎好嚴重，痛到郁唔到、頸擰唔到之餘，仲洗唔到臉、休唔到褲、瞓唔到覺，我有諗過想推（個角色），但我又好多年冇跳過舞，自己又好鍾意跳舞，所以就想盡辦法去睇吓點樣拉鬆番啲筋，最後我報咗個幾萬蚊嘅瑜伽導師course。上第一堂嗰時，我連舉高隻手都有撕裂嘅感覺，其實我所有動作都識做，但physically唔容許我咁做。」

膝蓋現瘀傷足證勁搏命

楊卓娜膝蓋有明顯瘀傷。

楊卓娜無論姿勢表情都勁有女人味。

楊卓娜無論姿勢表情都勁有女人味。

卓娜續說：「如果唔係因為呢個角色，我唔會咁努力去拉鬆番啲筋，我係喺上Pole Dance堂前個零月左右日日去上瑜伽，到我活動範圍大番啲，我先再去學Pole Dance，大概上咗四堂左右，頭兩堂基本我都仲係唔係好郁到，用唔到力。」另有細心網民留意到，卓娜在某場跳Pole Dance場口中膝蓋驚現瘀傷，估計亦是練習或拍攝Pole Dance場口時留下的「唔錫身印記」；如此搏命，難怪獲監製文偉鴻封卓娜為「唔錫身表表者」。

楊卓娜為了作最好準備，自掏數萬元上瑜伽導師課！