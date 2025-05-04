前TVB小生意外曝光與老婆閨房生活　為助老公事業甘願擔擔抬抬

前TVB小生蔡淇俊自2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但最終相繼結業，更自爆慘蝕幾百萬，被網民封為「執笠界KOL」。但蔡淇俊屢敗屢戰，幸得太太鼓勵重新出發，直播帶貨結果事業大有起色，更揚言要打造一條「過氣藝人擺攤街」！

金剛同蔡淇俊擺檔？（抖音）

蔡淇俊自從去年公開老婆「婷姐」身份後，不時都會公開曬愛。不過，他曾被指嫌棄老婆又肥又醜，皆因他稱：「我老婆雖然係生得平凡咗啲，又有啲肥嘟嘟，但我好愛佢㗎！」片尾蔡淇俊稱越來越愛老婆，更表示：「漂亮嘅皮囊我見得多，但咁有趣嘅靈魂，先係我呢一世最寶貴嘅嘢。老婆，辛苦晒啦。」雖然如此，但他都懶理網民留言更公開與老婆的閨房生活，影片可見，蔡淇俊上班前會親吻在床上熟睡的老婆，非常恩愛。

閨房生活曝光！（截圖）

好恩愛呀！（截圖）

蔡淇俊透露做生意失敗那幾年，曾一度意志消沉，多得老婆一直在身邊支持和鼓勵，直言當時以為自己玩完，但即使當時「窮到燶」，老婆依然不離不棄，而且鬼主意多多，提議擺攤和做直播宣傳，「開始我覺得會俾人笑，會唔會好冇面呀？我唔制。」幸好老婆不斷游說，蔡淇俊才終於肯放下身段，經過多年邊做邊研究，現時終於有了自己的雞腳工廠和品牌。蔡淇俊老婆除了要兼顧家庭，還要陪伴他開會、直播及擺檔，擔擔抬抬相當辛苦，蔡淇俊都直言老婆這幾年跟住他一直捱苦，但卻所有事都打理得井井有條，自己不愛做社交、溝通、對接等，他老婆就代勞。

共同進退！（截圖）

幕後！（截圖）

開會！（截圖）

又要煮飯！（截圖）

共同進退！（截圖）