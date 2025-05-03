謝霆鋒素顏開騷御用化妝師工作揭秘：看似簡單，其實非常重要

現年44歲的謝霆鋒上周日（27日）一連四場啟德演唱會圓滿落幕，由16歲出道至今，足足28年堅持不化妝，成為素顏開SHOW第一人。御用化妝師YUMIKO鄭希怡老公Andy，發長文揭霆鋒化妝秘聞。



謝霆鋒一連四場啟德演唱會圓滿落幕。（大會提供）

謝霆鋒素顏都咁靚仔。（大會提供）

謝霆鋒的演唱會並冇換衫，四場都是靠一件演唱會主題Tee以及一條牛仔褲由頭唱到尾。

ANDY上載與霆鋒合照，以及演唱會工作證件，上面印有「MAKE UP」字眼。出面不化妝的霆鋒，其化妝師工作原來相當獨特——噴水。「謝先生是全亞洲第一位踏上啟德體育園舞台的歌手，我也應該算是亞洲第一位踏上這舞台的化妝師。行內行外大部份人都知道謝先生其實是不用化妝，而我的工作流程，只是在他出場前在他臉上噴兩下水，他踏出舞台後，我就已經工作完成。」

謝霆鋒素顏都咁靚仔。（大會提供）

YUMIKO鄭希怡老公ANDY是謝霆鋒御用化妝師。（IG：@ndnco）

YUMIKO鄭希怡老公ANDY是謝霆鋒御用化妝師。（IG：@ndnco）

YUMIKO鄭希怡老公ANDY是謝霆鋒御用化妝師。（IG：@ndnco）

看似簡單的工作但一樣盡顯霆鋒與ANDY的默契：「這噴水的工作，為謝先生已經噴了二十多年，我和他都掌握了默契，知道他什麼時候需要噴水，什麼時候不用噴水。噴水這項工作，看似簡單，其實非常重要。主辦大會也明白這個道理，所以給了我一張，能通行每個角落甚至走到台上也通行無阻的通行證，掛在頸上，好讓我自己到處VIVA。這張通行證，在第二場的時候，發揮了最大作用。當謝先生站在半空LED圓球上表演時，發現他臉上多了一條黑色的小東西，可能是被舞台機關的機油弄髒。這時雖然我正在場內活着VIVA，但其實我一直專注留意在台上發生的所有事情，這是我除了噴水之外非常重要的任務。之後馬上跑到後台，用無線設備跟大會導演商討，讓我到台上把謝先生臉上的污垢清理。」

YUMIKO鄭希怡老公ANDY，自揭在謝霆鋒演唱會上工作。（IG：@ndnco）

YUMIKO鄭希怡老公ANDY，自揭在謝霆鋒演唱會上工作。（IG：@ndnco）

YUMIKO鄭希怡老公ANDY，自揭在謝霆鋒演唱會上工作。（IG：@ndnco）

YUMIKO鄭希怡老公ANDY，自揭在謝霆鋒演唱會上工作。（IG：@ndnco）

YUMIKO鄭希怡老公ANDY，自揭在謝霆鋒演唱會上工作。（IG：@ndnco）