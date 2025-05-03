吳若希入行十五年想有新挑戰　澳門開個唱展現另一個自己

尚梯娛樂主辦，天人集團、周氏貿易運輸、樺遠費比影視文化、發現澳門星耀澳琴計劃及無限演出協辦，「吳若希《GossipofMe》演唱會」澳門站將於5月31日（星期六）晚上7時正，在澳門葡京人H853娛樂館尚梯館舉行。2025年之吳若希Jinny將帶著全新蛻變的姿態，以《GossipofMe》為名，強勢登陸澳門，宣告她的音樂新篇章！

2025年之吳若希Jinny將帶著全新蛻變的姿態，以《GossipofMe》為名，強勢登陸澳門，宣告她的音樂新篇章！(公關提供)

Jinny表示今年入行已是第十五年，是時候給自己一個新挑戰，也想在舞台上展現出另外一個吳若希，「在和團隊談及今次演唱會有什麼訊息時，大家也希望能讓歌迷看到我的新轉變和新態度，所以今次在海報上的型象和以往那種比較Lady的風格絕對截然不同，是比較Wild，相片拍攝後可以看到化妝是貼近暗黑系，服裝是我有史以來最大膽的一次。」「真實的我是很Casual和很隨意，有時大家留意我可能是因為我的八掛新聞，大家對我的討論和事件的真相也有一大段距離，其實我對這些新聞的態度是絕不Care，而今次演唱會主題叫《GossipofMe》，我面對這些Gossip已練至百毒不侵的境界。」Jinny續說：「今次澳門演唱會內很多歌曲也會重新編排，也會翻唱一些大家意想不到的作品，演唱會監製由我出道至今便一直和我合作，所以他很瞭解在公眾視線後我是一個怎樣的人，有那些特點可以發掘出來放在尚梯館的舞台上，讓大家去認識不一樣但卻最真實的吳若希。」

Jinny表示今年入行已是第十五年，是時候給自己一個新挑戰，也想在舞台上展現出另外一個吳若希。(公關提供)

Jinny笑說今次「《GossipofMe》演唱會」澳門站適逢在她生日後發生，是她人生中一份很重要的生日禮物，而她將會在今個星期六（3號），於尖沙咀中港城海豚池平台花園舉行演唱會記者招待會，公布更多演唱會詳情讓大家知悉。

Jinny笑說今次「《GossipofMe》演唱會」澳門站適逢在她生日後發生，是她人生中一份很重要的生日禮物。(公關提供)