吳若希麥美恩絕交？　姊妹有暗湧被追問原因耍太極：我個人好大方

吳若希（Jinny）和麥美恩「絕交」新聞成為近日焦點，多年姊妹情「清空」實在令人又可惜又震驚。時隔多日兩人關係未見有起色，今日（03/5）吳若希出席澳門演唱會《Gossip Of Me》記者會時，繼續被追問她和麥美恩「絕交」的新發展。



吳若希（Jinny）和麥美恩「絕交」新聞成為近日焦點，今日（03/5）吳若希出席澳門演唱會《Gossip Of Me》記者會時，繼續被追問她和麥美恩「絕交」的新發展。（林迅景 攝）

吳若希和麥美恩割蓆？（資料圖片）

被問道與麥美恩的關係，前好姊妹吳若希「封口」，說道：「唔答啦，關於佢嘅嘢我唔答。」開演唱會會不會邀請她看騷？她又說：「我相信係朋友嘅話，都會主動舉手話過嚟睇。咁所以，到時睇吓啦。」她需要買飛嗎？「唔知呀，唔討論佢啦。」說到有關前好姊妹的話題，吳若希就顯得相當尷尬又無奈。

吳若希和麥美恩曾經是好姊妹，如今⋯⋯（截圖）

吳若希和麥美恩「絕交」？（截圖）

今日（03/5）吳若希出席澳門演唱會《Gossip Of Me》記者會時，繼續被追問她和麥美恩「絕交」的新發展。（林迅景 攝）

記者追問，最新幾天有沒有聯絡？她又回答：「唔討論，唔評論。唔講啦！」關係有沒有「餘地」？她說：「而家我要做好演唱會嘅事，因為始終有好多嘢要採排，體力勞動好大，有兩part要跳舞，我淨係綵排跳舞都用咗成個月。」

對於與麥美恩絕交，吳若希拒答兼耍太極。睇嚟好嚴重喎！（林迅景 攝）

吳若希近期忙於新歌《Gossip of Me》和演唱會工作。（網上圖片）

將來會不會修補關係？她又繼續「耍太極」：「我覺得好多嘢都係緣份，例如大家會認識我，例如無啦啦又可以開演唱會，呢個世界好多嘢都係緣份。」問到「絕交」的原因，她回答：「呢啲嘢唔答啦，都冇乜值得去討論，但係我個人就好大方嘅，冇hard feeling。我哋講返演唱會啦。」

對於與麥美恩絕交，吳若希拒答兼耍太極。睇嚟好嚴重喎！（林迅景 攝）

路過嘅鄭衍峰。（林迅景 攝）

鄭衍峰真係好朋友。（林迅景 攝）