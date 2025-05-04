「中年3歌手」傳被包養激動回應　女銀行家付1億學費邀教跳舞？

41歲「爆肌型男」李創偉（Catry）在TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》（簡稱：《中年3》）騷肌跳唱《狂野之城》令人印象深刻，雖然20強止步，但人氣飊升。日前李創偉接受鍾慧冰（冰姐）的YouTube頻道《冰姐的花樣人生》訪問，自爆曾獲願意出一億元教跳舞的女銀行家邀請教跳舞，並親說被包養傳聞；李創偉出局後選擇簽約TVB，對於《中年3》參賽者玩一足一年但沒有收錢似做義工，李創偉表示不認同：「我哋係參賽者，節目都係俾我哋去追夢」。

李創偉今年41歲，自覺已經唔年輕。（YouTube@冰姐的花樣人生）

李創偉選擇簽TVB。（YouTube@冰姐的花樣人生）

李創偉接受鍾慧冰訪問。（YouTube@冰姐的花樣人生）

冰姐忍唔住摸李創偉麒麟臂一下。（YouTube@冰姐的花樣人生）

李創偉早於14年前參加《亞洲星光大道4 跳舞吧！》奪得季軍入行，年前又參予ViuTVB節目《阿女又戀嚟》，與主持人鍾慧冰早已認識。冰姐見到李創偉一身肌肉，不禁出言調戲笑說：「你喺參賽者中身材羸晒，樣好精緻靚仔，胸肌大女人見到呱呱叫，我見到想摸吓。據了解，李創偉是街市雞檔少東，被冰姐形容為「富二代」。

李創偉係雞檔少東。（YouTube@冰姐的花樣人生）

李創偉曾上ViuTV節目《阿女又戀嚟》。（YouTube@冰姐的花樣人生）

冰姐好奇問《中年3》參賽者是否個個好有錢，因為參賽者如勝出或許要玩足一年，而且是無償付出，直問：「義工嚟㗎？」李創偉說：「又唔好講義工，我哋係參賽者，去追夢，節目俾我哋去追夢，參賽者冇錢收係應該嘅。」冰姐續說：「證明你哋全部好有錢，唔係有邊啲人有能可以負擔成年唔使做嘢？」李創偉嘆一口大氣後回答：「其實個名話咗俾大家聽《中年好聲音》，我諗去到呢個年紀應該有返少少嘅經濟能力，做嘢方面應該都係manager級嘞啩？」冰姐堅持李創偉除「心中富有」，還是「實體富有」。

李創偉跳唱《狂野之城》獲讚賞。（TVB圖片）

李創偉係教跳舞，曾獲付1億學費女銀行家曾邀教跳舞。（TVB圖片）

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李創偉自爆多番被網民質疑被「包養」覺得好激氣：「啲人成日留言話：『你個樣咁樣，跳舞咁扭嚟扭去，係咪有老細包呀？』我有次留言答不如你搵個老細出嚟，有冇相吖？會唔會老細係我自己。」冰姐表示多年前有報道指一名女銀行家曾出1億元舞蹈學費，李創偉隨即說：「其實佢有搵過我教㗎，我知你講邊個。（真係呀？咁你有冇收一億呀？）冇。」

李創偉曾開舞蹈學校，但疫情後已賣盤，他承認不少學生會視舞蹈老師為偶像，曾聽聞有學員打交，自己就會有原則，現在跟Fans合照亦會盡量保持距離。而他亦大方承認有打醫美針，解釋：「點解唔可以華麗地老去，大家去追求嘅嘢不一樣，各有選擇。」

李創偉曾在夜場跳舞被佔便宜，跳完後全身手掌印。（IG@catry）

李創偉否認被包養，指自己就係老細。（IG@catry）