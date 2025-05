霍英東二房孫女霍詠盈(Caroline)2021年11月與吳婉芳大仔胡智略(Caspar)結婚,婚後不時在社交平台甜蜜放閃,羨煞旁人!霍詠盈曾為幫朋友公開出IG Story標註MIRROR成員呂爵安(Edan),當時被質疑「自肥」,霍詠盈之後上載一張與老公胡智略(Caspar)的合照,並寫道:「I’m married to this guy lol. I’d say my eyesight is fine. (我跟這個人結婚了,我想說我的視力很好。)」又被網民質疑Caroline似乎話中有話,疑似暗串Edan,不過足見霍詠盈胡智略確實感情甜蜜!

霍英東孫女霍詠盈老公胡智略是前港姐吳婉芳當年與富商胡家驊的長子。(IG@carolinefwy)

霍詠盈與胡智略關係穩定,她亦不時上傳兩人的甜蜜合照到Instagram,郎才女貌,非常合襯。 (IG@carolinefwy)

霍詠盈的男友同樣是豪門出身,她與前港姐吳婉芳的兒子胡智略發展姊弟戀,胡智略畢業於倫敦大學經濟系,相信兩人是在英國讀書時相識。(IG@carolinefwy)

霍詠盈日前進攻小紅書,並帶胡智略夫妻檔回南沙及番禺尋根的生活片段。霍詠盈住大酒店,並到訪霍英東紀念館,飲水思源。難得回鄉一趟的霍詠盈一嘗古裝Look滋味,霍詠盈化身古裝美人,與有「霍家最美千金」之稱的胞姊霍詠詩(Christine)泛舟,胡智略亦陪太太玩埋一份,畫面十足才子配美人,非常養眼。

霍詠盈帶胡智略回南沙及番禺尋根。(小紅書)

先食飯。(小紅書)

到訪爺爺霍英東紀念館尋根。(小紅書)

化身古裝美人!(小紅書)

胡智略都玩埋一份。(小紅書)

才子配美人。(小紅書)

家姐霍詠詩(Christine)亦在場。(小紅書)

靚女!(小紅書)

兩姊妹同樣氣質出眾!(IG@carolinefwy)

甜蜜婚照。(IG@carolinefwy)

甜蜜婚照。(IG@carolinefwy)

Sweet!(IG@carolinefwy)

