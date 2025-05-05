《未來戰士》真人版？　英少女裝仿生臂同主人「分離」一樣識郁

《未來戰士》是1984年的美國科幻驚悚動作片，故事講述未來世界中出現「天網」人工智能AI控制人類，為了贏得與人類抵抗軍為了的戰爭，「天網」派了一部AI機械人戰士回到過去，企圖殺死抵抗軍首領的母親，而人類抵抗軍又為了保護她，又派了一部較舊型號的AI機械人戰士回到過去。相信有睇過，甚至沒有睇過《未來戰士》（The Terminator）都對這個故事耳熟能詳，但原來2025年也有真人版出現？



英國一位19歲的少女Tilly Lockey因為年幼時腦膜炎敗血症而被迫雙手截肢和腳趾保命。（IG@tilly.lockey）

英國一位19歲的少女Tilly Lockey因為年幼時腦膜炎敗血症而被迫雙手截肢和腳趾保命，後來她一直使用由英國國家醫療服務體系 (NHS)提供簡單的義肢生活。直至她的母親在研究3D列印時，意外發現了一間新創公司Open Bionics，最終於2016年，她被該公司選中合作，製造一副新開發的仿生手臂。

裝上義肢後，Tilly Lockey重過新生活。（IG@tilly.lockey）

裝上義肢後，Tilly Lockey重過新生活。（IG@tilly.lockey）

有趣的是，Tilly Lockey除了公司替她製作的手臂外，也有其他備用品，當中就有一套是跟據遊戲《駭客入侵》中角色使用的而造出的，而在2019年，她也獲得《銃夢：戰鬥天使》為她而製造的度手訂造的手臂。

裝上義肢後，Tilly Lockey重過新生活。（IG@tilly.lockey）

仿生臂同主人「分離」一樣識郁（IG@tilly.lockey）

仿生臂同主人「分離」一樣識郁（IG@tilly.lockey）

多年來，她配合了公司的研發，創造出相當多創新功能，包括手腕360旋轉、防水和無線控制，最令網民感到驚喜的是，竟然還有一款無線肌電感測器裝置，使手臂可以透過肌肉發出的電波感應，作出相應動作。她最近英國電視台節目《This Morning》，節目中主持人問她，是不是可以在拆除手臂後控制它。她就一臉輕鬆，拆開仿生手臂後，放在檯面上，仿生手臂卻似是有生命一樣自己郁動，就似是睇《未來戰士》現實版一樣，既科幻又真實！

Tilly Lockey經常拍片，間接展示成果。（IG@tilly.lockey）