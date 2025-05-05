楊丞琳香港個唱疑憑歌反擊Makiyo言論　一舉動證非「紅了不認人」

楊丞琳闊別七年，昨晚（5月4日）於香港亞洲國際博覽館 Arena舉行「楊丞琳『LIKE A STAR』世界巡迴演唱會 香港站」，全場爆滿，氣氛非常熱鬧！早於下午時分，粉絲於亞博西大堂應援，設立打卡位外，更大派應援物令個唱變成大型粉絲聚會，而不少圈中好友如劉德華、容祖兒、Twins、張栢芝、王祖藍、李亞男夫婦等送上花籃祝賀，陳妍希更驚喜現身捧場！

楊丞琳闊別七年，昨晚（5月4日）於香港亞洲國際博覽館 Arena舉行「楊丞琳『LIKE A STAR』世界巡迴演唱會 香港站」。（大會圖片）

好姊妹陳妍希更驚喜現身捧場。（小紅書圖片）

開場時，楊丞琳勁歌熱舞大唱《BAD LADY》，瞬間將全場氣氛炒熱，之後用廣東話向粉絲打招呼：「香港嘅朋友有冇掛住我？好耐冇見！係咪好多人係其他地方飛嚟？我好掛住你哋。」她還搞笑說今晚的性感造型是香港粉絲的bonus！這晚楊丞琳不時與台下樂迷互動，當聽到讚她靚時，她鬼馬回應：「知道我唔似40歲，20歲呀嘛！講笑咋，隨着年紀嘅變化唱歌聲音都有改變，人生不同階段味道不一樣，今晚演唱會是彷彿重走自己青春一遍！」

楊丞琳演全晚唱近四十多首歌曲，又不時向粉絲派心、飛吻，粉絲亦非常受落。（大會提供）

全場爆滿，氣氛非常熱鬧！（大會提供）

楊丞琳演全晚唱近四十多首歌曲，又不時向粉絲派心、飛吻，粉絲亦非常受落，獻唱《理想情人》、《雨愛》、《匿名的好友》及《曖昧》等經典情歌時，掀起回憶殺，齊齊大合唱。而舞台更是機關重重，舞台的大屏幕配合多重投影畫面與特效，據悉楊丞琳這次次豪花數百萬將演唱會重置現香港，期間她也不時配合舞台主題換衫上台，當中不乏「Deep V」晚裝，「女人味」令觀眾眼前一亮！

楊丞琳fit到爆。（大會提供）

個唱上展示多面向。（大會提供）

另，楊丞琳近日捲入「忘恩負義」風波，被Makiyo（川島茉樹代）斥「紅了不認人」，雖然楊丞琳多番否認，也有不少相識多年藝人朋友發文力挺人品，惟事件依然鬧得熱烘烘。楊丞琳在昨晚演唱會上亦以行動力證自己非「紅了不認人」的人。

她在廣東歌環節除了獻唱廣東歌：《我們都是這樣長大》、《越難越愛》及《俏郎君》外，更特別懷念一位看著她成長，在去年離世的香港宣傳人員。楊丞琳說多年來每次來香港開演唱會，都是對方告訴她哪首廣東歌是當時香港朋友最喜歡的，也是這位工作人員幫她去標註拼音，但這次對方已不在了，「我永遠記得他跟我說，妳要在香港唱廣東歌的話，一定要把字咬準，這非常重要。」

在廣東歌環節除了獻唱廣東歌：《我們都是這樣長大》、《越難越愛》及《俏郎君》外，更特別懷念一位在去年離世的香港宣傳人員。（讀者提供）

楊丞琳期間感觸落淚。（讀者提供）

楊丞琳續言所以她從第一次唱廣東歌開始就非常努力，雖然她是廣東人，照理應該要很會，但她的語言環境很少機會講到，所以每次有機會唱的時候，她不只是意思到就好，而是希望大家感受到她有用心，以及不看歌詞都聽得懂，「我希望我有做到，也希望他（已故工作人員）今天有聽到。第一次在香港沒有他在，心中有點遺憾，但是我又覺得他能聽得到，所以我覺得好，我不應該那麼悲傷這樣子。」期間，楊丞琳更邊講邊感觸落淚，粉絲即報以掌聲為她給予鼓勵。

演唱會尾聲，楊丞琳直言最近發生了很多事情，用歌曲表達自己所想說的心底話。（大會提供）

而去到演唱會尾聲，楊丞琳再次感觸起來，她哽咽說：「這首歌原本是『返場』才唱，但我出道以來有發生很多事情，我覺得...我不想講，就是你們聽歌吧！希望你們能仔細聽一下歌詞。」隨後她唱出《被自己綁架》，當中：「朋友之間又說著誰 和誰狼狽收場」、「他們不試著了解狀況就輕易發表看法」、「這世界 真真假假 各自欺詐 我故作瀟灑」、「誰的嘴裡上演著我 劇情發展誇張」、「他們在面前說這番話 背後另一套主張 誰又能看見真實模樣」等連串歌詞，疑似反擊Makiyo言論，最後楊丞琳瀟灑拋下一句：「這是我想說的」。

楊丞琳把情緒投入歌曲中。（讀者提供）

楊丞琳疑用歌詞回應近日的流言蜚語。（讀者提供）

楊丞琳全晚唱足3個多小時，演唱會於晚上近11時45分完結，楊丞琳向粉絲表達謝意：「我也愛你們，但是如果要坐交通工具的朋友，我也知道你愛我，但回家也是很重要的，因為有你哋，我《像是一顆星星》！」完騷後粉絲遲遲不願離場，狂叫：「Encore」，事後楊丞琳在社交平台感動說：「好感動，我一下台就忙著挑照片，洗頭洗澡，不知道大家還留在場館，謝謝你們的熱情。香港的朋友，希望下次見面不要隔七年。」她隨後再發文指因為她從第二次巡演開始就沒有Encore環節，所以很久沒聽到Encore的聲音，再次感謝香港觀眾。

楊丞琳連續發文多謝香港觀眾。（IG圖片）