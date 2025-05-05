「決戰一分鐘女神」嫁百萬年薪創業家　變裝扭身跳K-Pop掀高潮

有「決戰一分鐘女神」之稱的梁嘉琬（Whitney）日前嫁創業家，與本港首家虛擬保險公司Bowtie（保泰人壽）創辦人之一的顏耀輝（Fred）結婚，前財政司司長曾俊華夫婦、麥明詩和老公盛勁為、 洪永城和太太梁諾妍等均有到賀，向一對新人送上祝福。

梁嘉琬Whitney曾被封「決戰一分鐘女神」。（IG@whit.luv）

梁嘉琬嫁80後創業家顏耀輝，恭喜！（IG@whit.luv）

前財爺曾俊華都有到賀，仲上台講幾句。（IG@whit.luv）

梁嘉琬在IG Story分享很多當日結婚片段，依足中國傳統接新娘，而中午就在戶外場地舉行簽紙註冊儀式，Fred情深對住新娘子說：「婚姻唔係揀完美嘅人，而係揀一個啱嘅人，一齊創造屬於大家完美，老婆， I always love u.」。

姊妹們都咁靚。（IG@whit.luv）

依足傳統出嫁。（IG@whit.luv）

一對新人好登對。（IG@whit.luv）

談相戀經過。（IG@whit.luv）

情深一吻。（IG@whit.luv）

簽紙。（IG@whit.luv）

禮成！（IG@whit.luv）

拋花球。（IG@whit.luv）

最精彩部份當晚是晚上的婚宴，一對新人在live band演奏下步入會場，Whitney穿上低胸大露背長尾婚紗，高貴迷人。現場了有切蛋糕環節，一對新人在台上台下都有跳舞，有賓客大叫：「會唔會太靚呀！」又一齊合唱《為你鍾情》，而最有趣莫過於新娘子Whitney化身女團成員，換上白色短裙騷腿，與一班好姊妹一齊扭身跳K-Pop助慶，全場嘩聲四起，掀起高潮！

錫係指定動作。（IG@whit.luv）

共舞。（IG@whit.luv）

共舞。（IG@whit.luv）

Whitney化身女團成員與姊妹們一齊跳K-Pop娛賓。（IG@whit.luv）

跳舞連環圖：

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晚上更加玩得盡興！（IG@whit.luv）

新郎哥都好體貼驚老婆有啲醉想扶實。（IG@whit.luv）

Whitney再落場跳舞。（IG@whit.luv）

梁嘉琬是模特兒出身，曾經參加過《FACE》的校花校草選舉，有「恒管薛凱琪」之稱。2012年，Whitney參加由李克勤主持的TVB遊戲節目《 決戰一分鐘》，由於樣子甜美，獲網民封做「決戰一分鐘女神」，亦因此被上海東方衛視夢立方邀請再接挑戰。之後Whitney獲有線電視賞識，曾主持節目《怪獸學堂》、《智勝館》。而顔耀輝原本是一名精算師，年前放棄過百萬元年薪，創建金融科技顧問公司，專攻保險業、對冲基金，屬80後年輕創業家。

2012年，Whitney參加由李克勤主持的TVB遊戲節目《 決戰一分鐘》，由於樣子甜美，獲網民封做「決戰一分鐘女神」（TVB電視截圖）

2012年，Whitney參加由李克勤主持的TVB遊戲節目《 決戰一分鐘》，由於樣子甜美，獲網民封做「決戰一分鐘女神」。（TVB電視截圖）

顔耀輝原本是一名精算師，後自己創業，絕對係80後年輕才俊。