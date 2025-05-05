中年好聲音3｜七強名單誕生　趙浚承奪回合冠軍+MVP 逆轉勝

《中年好聲音3》昨晚（4日）「經典情歌」8強戰競爭激烈，最終趙浚承因為真情獻唱《Forever Love》給到現場打氣的太太，成功打動所有評審獲得98分，除成本回合第一名，還同時獲嘉賓評審王馨平頒發MVP，令他本回合獲得14分累積分數；至於向來以唱功取勝的王鄭浚仁，獻唱《I Will Always Love You》雖然歌唱技巧獲一再肯定，可惜卻因評審整體感覺「情感不足」僅獲88分，成本回合最低分，累積分數僅得5分。



趙浚承嘅真摯歌聲，令到嘉賓評審王馨平好感動，並因而獲頒回合MVP。

趙浚承嘅真摯歌聲，令到嘉賓評審王馨平好感動，並因而獲頒回合MVP。

趙浚承嘅真摯歌聲，令到嘉賓評審王馨平好感動，並因而獲頒回合MVP。

由於趙浚承與王鄭浚仁本回合累積分數相差9分，二人總累積分數排名出現戲劇性變化。原本以3分落後王鄭浚仁、以25分總累積分數排名第八名的趙俊承，經過本回合總累積分數激增至39分，由原本的第八名躍升至第六名。至於原本以28分排名第七名的王鄭浚仁，因本回合只得5分累積分，結果以總累積分數33分排名第八名，成為今集被淘汰選手。最終，殺入七強的選手依次為（根據總累積分數排名由高至低）黃博、張與辰、劉洋、李金凱、陳芷盈、趙浚承及占士丁丁。

趙浚承嘅MVP講得獎感言時喊到眼淚鼻涕都流晒。

趙浚承嘅MVP講得獎感言時喊到眼淚鼻涕都流晒。

趙浚承嘅MVP講得獎感言時喊到眼淚鼻涕都流晒。

對於成為《中年好聲音3》第八名，王鄭浚仁笑言是「光榮畢業」：「我好想多謝我媽媽每一集都有捧我場、Message我同埋鼓勵我。第八強，我覺得我自己係光榮畢業，接落嚟我會愈唱愈強，證明畀大家睇王鄭浚仁係非常識唱歌嘅。」之後還大方擁抱及感激趙浚承，笑指二人因經歷了一場又一場不相上下的比拼，成為不可分割的戰友：「我哋依家有個新名叫做『王鄭浚承』，其實好多時我哋分數都好接近，同埋我哋兩個都係迷失緊，所以我哋都會互相鼓勵，今次見到浚承可以攞到MVP，真係戥佢好開心，好正呀！」

王鄭浚仁雖敗猶榮。

王鄭浚仁感激婉婉一直以嚟嘅支持同鼓勵。

而抱著隨時被Foul心態、放盡一唱的趙浚承，對於榮獲MVP大為感動，並淚流披面多謝太太一直以來的支持及包容：「多謝咁多位評審老師，一步一步幫我搵番個自信。今日呢個MVP係我老婆嘅，謝謝！『老婆，在那麼多個月的比賽過程，我沒有太多時間去照顧孩子，多謝老婆』。」

趙太在台下聽時亦表現得相當感動，一再掩臉兼熱淚盈眶。談到頒發MVP準則，王馨平直指因覺得趙浚承有突破：「MVP應該係今晚令我哋覺得有所突破嘅，所以我鍾意降龍十八掌（指趙浚承）！」對於昨晚戲劇性賽果，網上引發熱議，有網民為王鄭八強止步感到可惜，亦有網民大讚趙浚承確是大躍進：「韓國人（趙浚承）呢幾Round的確進步咗好多」、「浚承係唱得好聽，冇（無）話可說」、「今集趙同金係唱得都好喎」、「王鄭雖敗猶榮」。

昨晚大熱門劉洋及李金凱亦同樣獲得了96分高分及高度評價，反觀被指魔王級的黃博則僅獲92分排名第四，令人更期待總決賽當晚7位選手的臨場表現及變數。

最後七強名單：占士丁丁

最後七強名單：趙浚承

最後七強名單：陳芷盈

最後七強名單：李金凱

最後七強名單：劉洋

最後七強名單：張與辰