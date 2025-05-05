東張西望｜苦主130萬裝修新屋激到生蝦咁跳　同裝修師傅一拍兩散

TVB節目《東張西望》今日（5日）一集講到苦主陳小姐於2023年打算裝修3層高的新屋，在朋友介紹之下認識了裝修師傅「阿佳」，整個工程連傢俱一共報價96萬，結果工程一直加到130萬。工程由2023年9月開始，大約裝修了一年，陳小姐老公有問到阿佳能否於暑假前交樓，而阿佳亦有回覆指：「暑假前搞唔掂畀你，唔係你死，係我死啊！」最後當然是暑假前仍然未能交樓。

苦主陳小姐於2023年打算裝修3層高的新屋，在朋友介紹之下認識了裝修師傅「阿佳」。(節目截圖)

陳小姐表示阿佳指去年7月20日可以交樓，但結果一拖再拖：「11月就同我講，唔得啊，就嚟新年啦，我要啲外牆油要返大陸買，大陸啲料靚啲啊。我話唔緊要，你返大陸買唔緊要啦，不如你喺香港買啦我同佢講，我話你搵啲質素靚啲都唔緊要啦，你快啲買完運落嚟啦！點不知佢同你講佢要運船喎，佢話五桶，要行船路過，嗰度玩咗兩個禮拜。」陳小姐表示事件不止發生一次，除了運油外，阿佳繼續向陳小姐表示下屬「走佬」，沒有人能工作。

陳小姐表示阿佳指去年7月20日可以交樓，但結果一拖再拖。(節目截圖)

通常大家都說「事不過三」，但是阿佳的情況就一次又一次的發生，之後他向陳小姐表示家人離世，未能繼續開工。隔了一星期，陳小姐以為阿佳能復工時，他又表示自己確診流感，所以新屋的裝修一直處於半工作的狀態。陳小姐為此感到氣憤不已，打算一拍兩散，與裝修師傅繼續鬥過你死我活。

陳小姐為此感到氣憤不已，打算一拍兩散，與裝修師傅繼續鬥過你死我活。(節目截圖)

節目組陪同陳小姐致電阿佳了解情況，一開始通電話時二人的態度尚算正常，阿佳亦有叫陳小姐做「老闆娘」，然後二人的對話就開始混亂。阿佳有指陳小姐不讓他開工，陳小姐一直叫他解釋事件，阿佳亦有讓陳小姐選擇，「一係開門畀我做就做，唔做就話我聽」，更指不想與陳小姐講電話。

節目組陪同陳小姐致電阿佳了解情況，一開始通電話時二人的態度尚算正常，阿佳亦有叫陳小姐做「老闆娘」。(節目截圖)

之後梁敏巧接過電話繼續向阿佳了解，阿佳表示自己被人「走數」，更指於3月中正在工作時，陳小姐報了警，更拔走鎖匙不讓他繼續做。但是阿佳一邊說，陳小姐就一邊反駁，但阿佳就堅稱：「我唔係唔做啊，係你唔畀我做阿嘛！」二人對話之中繼續勢成水火，未幾阿佳更掛掉電話。

之後梁敏巧接過電話繼續向阿佳了解，阿佳表示自己被人「走數」。(節目截圖)

二人對話之中繼續勢成水火，未幾阿佳更掛掉電話。(節目截圖)

梁敏巧單獨再致電阿佳，阿佳亦有表示4月中可以交樓予陳小姐，但4月時節目組再向陳小姐了解進度，但她就指「沒有進度」，新家仍然維持原狀。阿佳向梁敏巧解釋有苦衷：「佢咪搵咗律師囉，等緊律師囉，咪追討囉，佢唔畀我做，唔係我唔做嘛。」但陳小姐不打算罷休，誓要兩個只能活一個，向阿佳發出了律師信，事件繼續沒完沒了。

梁敏巧單獨再致電阿佳，阿佳亦有表示4月中可以交樓予陳小姐。(節目截圖)