BKPP合體來港宣傳新戲迫爆3層商場　Billkin露股最緊要Real

最強CP 「BKPP」來港宣傳新戲。（葉志明攝）

泰國強CP組合BKPP（Billkin與PP Krit ）為新戲《關於我和鬼變成家人的那封利是》來港，今日現身沙田出席首映，fans企滿商場三層，場面墟陷。

企滿商場。（葉志明攝）

Billkin不想大家焦點放在露肌戲上。（葉志明攝）

二人接受訪問時先以廣東話「大家好」打招呼，訪問期間，Billkin不時趁翻譯說話時引起粉絲尖叫，十分鬼馬。相隔兩年再次來港，二人均表示十分開心再與大家見面，「會留在香港4日，主要想多謝大家對電影的支持，明天希望可以再跟粉絲見面與溝通。」BKPP指昨日等候入場時，能夠透過觀察的笑聲感受到對作品的喜愛，也是一種充滿能量的鼓勵。

預告隨時再來港謝票。（葉志明攝）

問到是否收到大量的表白，Billkin說：「每次見粉絲時，佢哋都會大叫示愛，除咗今次，上年3月都有嚟香港舉行個唱，當時都收到好多愛同力量，希望接下來都有唔同機會嚟見大家。」BKPP又指出道5年，一直得到不炒粉絲的愛，但比稱呼她們做「老婆」，他們更想「我愛你哋」表達。

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Billkin在戲中騷肌又露股，問到拍攝前可有壓力，他說：「我本人追求real size beauty ，我唔想大家太過著重喺呢啲場面，第一幕我沖涼，是劇情需要。」問到會否會以更real方式謝票，二人更拋波給導演，導演即問《破·地獄》票房是多少，PP表示如果有好的口碑，他們有機會再來香港謝票。