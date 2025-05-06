Jimmy O.Yang歐陽萬成香港開棟篤笑　以紅館為亞洲首站票價$380起

港產荷李活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）揚威影視圈，多年前還投身Talk騷界，早前才回港與偶像黃子華見面的他，近日宣布「衣錦還鄉」，返回出生地香港作為首個亞洲舞台，並選址最具代表性的紅磡香港體育館舉行棟篤笑！香港暫時屬其巡演的亞洲區唯一一站，而是次紅館騷將會注入驚喜，預告加入本土元素，為香港觀眾炮製獨一無二的專屬場演出。

歐陽萬成（Jimmy Oyang）憑棟篤笑在全球爆紅。（IG圖片）

Jimmy O. Yang生於香港，曾入讀香港華仁書院，於13歲隨家人移民美國，在加州大學聖地牙哥分校主修經濟學，但他對表演充滿熱情，自畢業後卻放棄高薪厚職，開始了棟篤笑生涯，在美國不同細場演出，Jimmy O. Yang講過是受到黃子華啟發，繼而成為一位棟篤笑演員，他擅長以文化差異、亞裔身份認同與移民經歷為題材，透過幽默方式講述自身的成長故事，使他在美國亞裔社群中深受歡迎。

歐陽萬成從美國返港，跟偶像黃子華食飯及索取簽名。（IG@jimmyoyang）

歐陽萬成不止一次說過，自己是受黃子華啟發才會成為棟篤笑演員。（IG@jimmyoyang）

事實上，Jimmy自細受到香港文化影響，最愛的港產片首推周星馳電影《國產凌凌漆》，今年3月曾現身香港，不僅獲邀出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，還有幸跟黃子華、周潤發等前輩見面，離港時還特別感謝周星馳，當時已預告或有機會來港開騷。

他亦有跟發哥合照。（IG@jimmyoyang）

時隔兩個月，Jimmy果然傳來好消息，鐵定6月14日降落紅館與香港觀眾首度見面！Jimmy首次踏上香港舞台，其紅館騷於本周五起將有巨型廣告全力造勢。Jimmy日前已在社交平台預告開騷消息，票價現分為港幣$780、$580、$380三種，滙豐銀行信用卡用戶可於5月9日優先訂購門票，5月12日可在Klook率先預售，5月15日於城市售票網正式公開發售。

Jimmy O. Yang下月將在紅館開棟篤笑。

距離香港演出尚有數星期，Jimmy O. Yang越洋跟一眾港迷分享興奮心情：「我喺香港出世及受過教育，呢個地方對我嘅成長意義重大。所以能夠返嚟香港做我第一個亞洲Show，係一個最好嘅安排。我表演嘅取材好多都係受細個喺香港嘅回憶所啟發，所以香港對我嚟講係一個意義重大嘅地方。我今次特別準備咗全新嘅表演，裏面仲加咗少少廣東話內容，希望你哋會覺得新鮮同有親切感。」

Jimmy O. Yang的演出將加插香港元素及廣東話內容。（IG@jimmyoyang）

Jimmy續說：「我由細就睇偶像黃子華嘅棟篤笑，能夠喺呢一個傳奇嘅紅館同你哋見面，真係令我非常興奮同期待。我哋到時見啦！」Jimmy O. Yang早在2012年入行，因參演HBO美劇《矽谷群英》（Silicon Valley）打開知名度，隨後演出多部電影，包括2018年大熱作《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）及夥拍Maggie Q的《謎·離島》（Fantasy Island）等，去年擔正的Disney+美劇《內景唐人街》（Interior Chinatown）更是大受歡迎，為他進一步奠定圈中地位，吸納不同層面的粉絲支持。