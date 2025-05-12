中年好聲音3｜李金凱失準七強被淘汰　失臂不失鬥志獲封生命鬥士

「生命鬥士」李金凱在昨晚（11日）舉行的《中年好聲音3》決賽中，演繹必殺歌《為你我受冷風吹》時稍有失準走音，最終在7強止步，未能走到最後。

李金凱在《中年好聲音3》決賽中，演繹必殺歌《為你我受冷風吹》時稍有失準走音。（葉志明攝）

李金凱7強止步，未能走到最後。（葉志明攝）

失去雙臂的38歲「生命鬥士」李金凱為本輯焦點選手，來自雲南的他是一名網絡主播，首次亮相節目以譚詠麟（譚校長）經典金曲《一生中最愛》作賽，母語為普通話的他以超純正廣東話挑戰，加上殘疾身世故事，感染力十足，令他獲得5燈亮麗成績。

李金凱在節目表達廣東歌對他的影響、以及如何幫助他渡過失意的童年：「小時候我的手還在喲，跟朋友在一起會打架、會胡鬧，會看《英雄本色》、會想到《當年情》，廣東歌和香港電影陪伴了我整個童年。」正正因為這些廣東歌及香港電影的陪伴，讓自覺童年遭受了巨大災難的金凱、很快能於一、兩年時間內走出傷痛。

現年38歲的李金凱，可以說是今輯《中年好聲音3》中的一大亮點，雖然他失去雙臂，但卻有令人敬佩的意志，在整個比賽過程中，他懷著滿滿正能量過關斬將，其歌聲和經歷更感動不少觀眾和一眾評判，被封為「生命鬥士」。評判之一的張佳添，曾一針見血點出金凱值得令人敬佩的地方：「你係其中一個我最欣賞嘅參賽者，唔單止因為你唱，係你成個人嘅態度、能量，好似你想整實啲個ear mon，你唔會叫人幫手，你會自己整。我自己都試過，但我個膊頭係冇可能掂到耳仔，呢個attitude真係非常之好。」

李金凱給人感覺充滿正能量，獲封「生命鬥士」。

李金凱在節目中成為「MVP」奪得筷子作獎品，隨即引起網民熱議。(節目截圖)

除了意志令人敬佩外，李金凱的心態也獲得不少掌聲。當中讓人最深刻的是一定是在24強晉級賽當晚，李金凱被黃凱芹選了成為該集的「MVP」，MVP選手則獲得一對象牙筷子，此「配搭」隨即引起網民熱議，有不少網民覺得十分地獄，原因就是李金凱失去雙手，還要送他筷子，他又如何使用呢？

很多網民都覺得TVB「太癲」，直指今次是「地獄MVP獎」。(網上截圖)

很多網民都覺得TVB「太癲」，直指今次是「地獄MVP獎」。(網上截圖)

李金凱則對此開心表示：「能夠得到自己的偶像，然後頒了一個獎給自己，證明他認可自己，真的很開心。」李金凱再指自己看到了外界對於今次獲MVP很多的聲音：「我想跟關心我的朋友們說，不用擔心啊，其實我會用的！然後我還能做其他的事情，我的腳功能還是比較齊全啊，也許在節目中我會展示給大家看，希望大家能期待！」

李金凱大方回應獲贈筷子。(節目截圖)

李金凱更指因為送筷子已經是節目的傳統，如果不送給他，人有他沒有的話：「我也會很傷心的嘛！」。(節目截圖)

李金凱更指因為送筷子已經是節目的傳統，如果不送給他，人有他沒有的話：「我也會很傷心的嘛！」他再指出自己會捨不得用，因為這份禮物這麼的珍貴。而對於一些不好的評論，他就指自己謝謝大家當他正常人看待：「對於不好的評論，我想說沒關係的，謝謝你們把我當正常人看待，然後你們也會罵我嘛，不過我不會理他！」高EQ回答大方又幽默，甚有大將之風。

其中一集李金凱獻唱《當年情》時，仲要表演彈結他。

令人佩服。（《中年好聲音3》截圖）

而在決賽前一集，李金凱連番真誠剖白更令人動容，他獻唱《今生今世》，成功「搞爆」在場評審個「水煲」，令王馨平、肥媽和海兒都感動落淚。李金凱更訴說了一段有關他的愛情經歷。他說：「其實他不單止是情歌，對我來說。首先有兩件事，第一件事，因為我也有一些自己的戀愛經歷，敢跟我談戀愛，膽子很大。我第一個女朋友帶我回家，她媽媽很高興。（見到我之後）吓？沒手？哈哈⋯⋯」不過他也對前女朋友很感恩：「雖然我們分開了，我也很感謝有這段經歷。」接住他再說：「也許，我說也許，也許我這輩子沒辦法主動（擁）抱大家，但是我約定大家，下一輩子，我一定主動找你們，然後衝過去抱。」

李金凱獻唱《飛花》演出耀眼。

李金凱唱《當愛已成往事》奪96分，評判海兒和肥媽被金凱動人聲線感動得落淚，海兒拭淚後說：「成日都搞到我喊，搞到我妝化咗！每次聽佢唱歌好受觸動，佢嗰種自由係由心而發。」肥媽笑謂：「乞人憎！本來諗住紙巾唔使點用，成日話我同婉婉水煲好易著，依家側邊都著，證明你唱歌感動自己、感動到人。」

李金凱其後再奪一次「MVP」，他第一句竟然是問：「還有沒有多一雙筷子給我？」非常玩得。(節目截圖)

李金凱來自雲南，是一名網絡主播，他曾透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏特的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但他未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，除獲身邊親友支持，90年代廣東歌更陪伴他度過最黑暗的時光：「身邊朋友、同學沒有把我當作殘疾人士，所以很快便走出來。加上那個時期深受香港文化影響，經常聽Beyond、譚校長、『哥哥』張國榮的歌，年青時香港文化、音樂貫穿了我整個青春，陪伴了我人生的低谷。」

在十強戰中，李金凱與冼靖峰的合唱表演好正。（《中年好聲音3》截圖）

李金凱感性唱出《歸來吧》，發揮保持水準。

另外，李金凱為了參加《中年3》，除了下很大決心，也付出了不少時間。他在節目中曾分享每次都要坐至少七個半小時車來港參與《中年3》綵排及錄影，雖然每次都要跨越1200多公里追夢，但覺得相當值得：「因為每次來香港都是做自己喜歡的事，喜歡的事情就去做，盡量不留遺憾，不辜負自己、不辜負生命。」向來活潑的李金凱，還帶觀眾看他游泳，他透露小時候曾因為怕水錯失當游泳運動員的機會，但後來還是立定決心要克服怕水這個心理障礙：「我很想告訴以前的自己，害怕很正常的，不過不要逃避，要直面內心的恐懼，所以後來我學會了游泳。長大之後我明白了一件事，阻止自己前行的，不是困難，而是心態。」

睇親李金凱，都覺得佢內心嘅力量好強大。

睇親李金凱，都覺得佢內心嘅力量好強大。

李金凱每次都要坐至少七個半小時車來港參與《中年3》綵排及錄影。