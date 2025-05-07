76歲星爺御用綠葉近照頭髮稀疏精神奕奕　去年大擺60圍收徒勁風光

香港名廚戴龍因在1996年周星馳電影《食神》中客串演出而涉足演藝界，之後再參演拍攝《行運一條龍》及《喜劇之王》，當中他在《喜劇之王》中在張栢芝面前大灑銀紙高呼：「初戀呀~我要初戀呀~」更令觀眾印象深刻。近年主力在內地發展的戴龍，日前現身為李力持慶功，李力持在微博上載了一段影片，片中所見，現年76歲的戴龍雖然頭髮明顯稀疏，但精神奕奕，外貌跟當年拍戲時分別不大！

《食神》。（電影截圖）

戴龍師傅不止是《食神》電影故事的藍本，更客串「炒王」一角，飾演被史提芬周「叮走」的廚師。（電影截圖）

客串演出。（電影截圖）

全程零對白，只做表情。（電影截圖）

《喜劇之王》。（電影截圖）

「初戀呀~我要初戀呀~」（電影截圖）

令觀眾印象深刻。（電影截圖）

在張栢芝面前大灑銀紙。（電影截圖）

在張栢芝面前大灑銀紙。（電影截圖）

令觀眾印象深刻。（電影截圖）

戴龍為李力持慶功。（影片截圖）

戴龍為李力持慶功。（影片截圖）

精神奕奕。（影片截圖）

精神奕奕。（影片截圖）

60年代已入行的戴龍師傅，年輕時由低做起，直至1992年登上金鐘港麗酒店，中菜部金悅庭總廚，更吸引不少名人光顧，包括潘迪生、劉嘉玲、哥哥張國榮都是座上客，而他與星爺周星馳就在1994年認識，二人無所不談，戴龍更向星爺提議開拍一部關於廚師的電影，因而造就了《食神》的誕生，戴龍除了擔任顧問之外，亦有客串演出。

戴龍師傅是香港名廚。（資料圖片）

戴龍師傅是香港名廚。（資料圖片）

好出名。（資料圖片）

好出名。（資料圖片）

好出名。（資料圖片）

涉足演藝界。（資料圖片）

因為參與電影《食神》，當年被稱為名廚的戴龍師傅，搖身一變也成為食神。 （葉志明 攝）

架勢十足！（葉志明 攝）

戴龍早在多年前已轉往內地發展，擔任飲食集團主管及顧問，雖然已沒有參與幕前演出，但他與《食神》導演之一的李力持依然關係要好，不時相約飯局。去年李力持曾於武漢出席戴龍舉辦的收徒儀式，當日戴龍大擺60圍酒席，吸引過千位各地的廚師到場，猶如《食神》開場的「全港至尊名廚大賽」般盛大，他更自封「香港食神」，氣勢十足！

霸氣！（影片截圖）

霸氣！（影片截圖）

師傅不時會出來招呼客人，所以必備一支古龍水在身邊，唔會一身臭汗味。（葉志明 攝）

師傅自言向來「錫身」，從無三高問題。（葉志明 攝）

去年李力持在微博分享戴龍收徒儀式的現場情況。（影片截圖）

戴龍師傅精神奕奕！（影片截圖）