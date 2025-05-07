港姐陳熙蕊着粉紅比堅尼玩水　大跳《like JENNIE》曬水蛇腰

前港姐陳熙蕊曾被公司安排北上廣州TVB返工，更獲力捧做帶貨女王，創下一晚百萬銷售額，她亦深明經營社交網之道，不時在網上派福利，最新粉紅色比堅尼照大騷水蛇腰，FIT爆迎夏日！



陳熙蕊入行轉眼近6年。(ig@blossom0911)

陳熙蕊（左）是2019屆港姐兼友誼小姐。（視覺中國）

陳熙蕊去年在TVB重頭劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》中，飾演趙心嵐一角。(ig@blossom0911)

陳熙蕊挑戰韓星BLACKPINK JENNIE《like JENNIE》舞蹈。(ig@blossom0911)

陳熙蕊挑戰韓星BLACKPINK JENNIE《like JENNIE》舞蹈。(ig@blossom0911)

2019年《香港小姐競選》友誼小姐，現年31歲的陳熙蕊，去年在TVB重頭劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》中，飾演趙心嵐一角演技備受肯定。近日她除了挑戰韓星BLACKPINK JENNIE《like JENNIE》舞蹈，又分享最新水著福利照，見她身穿粉紅色比堅尼，騷出亮眼事業線、螞蟻腰兼白滑長腿，跪在沙灘淺水處玩水，洋溢青春氣息。

陳熙蕊著粉紅色比堅尼玩水。(ig@blossom0911)

陳熙蕊著粉紅色比堅尼玩水。(ig@blossom0911)

陳熙蕊著粉紅色比堅尼玩水。(ig@blossom0911)

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陳熙蕊著粉紅色比堅尼玩水。(ig@blossom0911)