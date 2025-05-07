東張西望｜苦主離世爸爸保單怎處理？　經紀同客服各執一詞極混亂

撰文：胡凱欣
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TVB節目《東張西望》昨日（6日）一集講到苦主Erica的爸爸，於兩名女兒年幼時為她們購買了儲蓄保險，需要供20年，但是保險未供完，爸爸就離世。爸爸離世後剩下約3年未供完，而經紀則叫Erica繼續付款，並且不需要找遺產承辦處理，但是保險客服則指需要找，情況極為混亂，令Erica無所適從。

苦主Erica的爸爸，於兩名女兒年幼時為她們購買了儲蓄保險，需要供20年，但是保險未供完，爸爸就離世。(節目截圖)

Erica爸爸於4月離世，7月時Erica從外國替爸爸處理後事，於是就發現到這份保險：「我一路都係諗住兒童保單，到我18歲就應該唔洗再供㗎啦，我都冇細睇。後尾我就收到個訊息，話我同我家姐份保單係要畀錢㗎啦，我再細睇先知道原來為期20年。」於是她們就打算把保單供完，除了她們兩姊妹外，爸爸於公司亦有一份保單。而負責她與姐姐保單的葉小姐一年後突然找上了她，表示想跟她聊聊保單的事宜。

Erica爸爸於4月離世，7月時Erica從外國替爸爸處理後事，於是就發現到這份保險。(節目截圖)
除了她們兩姊妹外，爸爸於公司亦有一份保單。而負責她與姐姐保單的葉小姐一年後突然找上了她，表示想跟她聊聊保單的事宜。(節目截圖)

葉小姐向Erica表示保單可以由兒童保單升級成為成人保單，因為投保人是爸爸的名字，於是Erica就問葉小姐是否需要把保單加入成為遺產承裡。但葉小姐竟然對Erica說不用，只需要繼續供款就可以了，但最後因為太忙而忘記了繳交去年第二期的款項，於是就收到一條訊息指「保單會自動以自動貸款形式支付」。而這筆款項涉及年利率，利息是8厘，令Erica即時「嚇一跳」。

葉小姐向Erica表示保單可以由兒童保單升級成為成人保單，因為投保人是爸爸的名字，於是Erica就問葉小姐是否需要把保單加入成為遺產承裡。(節目截圖)
Erica最後因為太忙而忘記了繳交去年第二期的款項，於是就收到一條訊息指「保單會自動以自動貸款形式支付」。(節目截圖)

Erica表示由爸爸去世後已經沒有收過這保險公司的信件，她聯絡過葉小姐但都得不到回覆，於是自行找客服，但客服卻表示「唔可以同你講咁多，因為你唔係保單持有人」。Erica聽後感到很生氣：「我真係嬲到成個人震晒，爸爸已經過左身㗎啦嘛，你點樣叫一個過咗身嘅人同我透露保單嘅細節，或者係同你溝通呢？」而保險公司亦回覆Erica指公司從不知道她爸爸已經離世，Erica更氣是因為她親自到保險公司索償爸爸的保單。

Erica表示由爸爸去世後已經沒有收過這保險公司的信件，她聯絡過葉小姐但都得不到回覆，於是自行找客服。(節目截圖)
保險公司亦回覆Erica指公司從不知道她爸爸已經離世，Erica更氣是因為她親自到保險公司索償爸爸的保單。(節目截圖)

Erica向客服查詢後如何取消保單，但客服直指她不是保單持有人，而是受保人，所以她不能自行處理，要經遺產承辦來處理。Erica再聯絡葉小姐詢問為什麼不一早告訴她需要經遺產承辦來處理，而葉小姐繼續以「下，我同公司了解緊」的態度來回覆，令Erica感到氣憤，因為被她誤導。陸偉雄大律師了解後亦指經紀表示，不需要經遺產承辦來處理是供款人有欺騙保險公司之嫌，到底誰是誰非而保險公司又會怎樣去處理。

Erica向客服查詢後如何取消保單，但客服直指她不是保單持有人，而是受保人，所以她不能自行處理，要經遺產承辦來處理。(節目截圖)
陸偉雄大律師了解後亦指經紀表示不需要經遺產承辦來處理是供款人有欺騙保險公司之嫌。(節目截圖)
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