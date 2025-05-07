東張西望｜苦主離世爸爸保單怎處理？　經紀同客服各執一詞極混亂

TVB節目《東張西望》昨日（6日）一集講到苦主Erica的爸爸，於兩名女兒年幼時為她們購買了儲蓄保險，需要供20年，但是保險未供完，爸爸就離世。爸爸離世後剩下約3年未供完，而經紀則叫Erica繼續付款，並且不需要找遺產承辦處理，但是保險客服則指需要找，情況極為混亂，令Erica無所適從。

苦主Erica的爸爸，於兩名女兒年幼時為她們購買了儲蓄保險，需要供20年，但是保險未供完，爸爸就離世。(節目截圖)

Erica爸爸於4月離世，7月時Erica從外國替爸爸處理後事，於是就發現到這份保險：「我一路都係諗住兒童保單，到我18歲就應該唔洗再供㗎啦，我都冇細睇。後尾我就收到個訊息，話我同我家姐份保單係要畀錢㗎啦，我再細睇先知道原來為期20年。」於是她們就打算把保單供完，除了她們兩姊妹外，爸爸於公司亦有一份保單。而負責她與姐姐保單的葉小姐一年後突然找上了她，表示想跟她聊聊保單的事宜。

Erica爸爸於4月離世，7月時Erica從外國替爸爸處理後事，於是就發現到這份保險。(節目截圖)

除了她們兩姊妹外，爸爸於公司亦有一份保單。而負責她與姐姐保單的葉小姐一年後突然找上了她，表示想跟她聊聊保單的事宜。(節目截圖)

葉小姐向Erica表示保單可以由兒童保單升級成為成人保單，因為投保人是爸爸的名字，於是Erica就問葉小姐是否需要把保單加入成為遺產承裡。但葉小姐竟然對Erica說不用，只需要繼續供款就可以了，但最後因為太忙而忘記了繳交去年第二期的款項，於是就收到一條訊息指「保單會自動以自動貸款形式支付」。而這筆款項涉及年利率，利息是8厘，令Erica即時「嚇一跳」。

葉小姐向Erica表示保單可以由兒童保單升級成為成人保單，因為投保人是爸爸的名字，於是Erica就問葉小姐是否需要把保單加入成為遺產承裡。(節目截圖)

Erica最後因為太忙而忘記了繳交去年第二期的款項，於是就收到一條訊息指「保單會自動以自動貸款形式支付」。(節目截圖)

Erica表示由爸爸去世後已經沒有收過這保險公司的信件，她聯絡過葉小姐但都得不到回覆，於是自行找客服，但客服卻表示「唔可以同你講咁多，因為你唔係保單持有人」。Erica聽後感到很生氣：「我真係嬲到成個人震晒，爸爸已經過左身㗎啦嘛，你點樣叫一個過咗身嘅人同我透露保單嘅細節，或者係同你溝通呢？」而保險公司亦回覆Erica指公司從不知道她爸爸已經離世，Erica更氣是因為她親自到保險公司索償爸爸的保單。

Erica表示由爸爸去世後已經沒有收過這保險公司的信件，她聯絡過葉小姐但都得不到回覆，於是自行找客服。(節目截圖)

保險公司亦回覆Erica指公司從不知道她爸爸已經離世，Erica更氣是因為她親自到保險公司索償爸爸的保單。(節目截圖)

Erica向客服查詢後如何取消保單，但客服直指她不是保單持有人，而是受保人，所以她不能自行處理，要經遺產承辦來處理。Erica再聯絡葉小姐詢問為什麼不一早告訴她需要經遺產承辦來處理，而葉小姐繼續以「下，我同公司了解緊」的態度來回覆，令Erica感到氣憤，因為被她誤導。陸偉雄大律師了解後亦指經紀表示，不需要經遺產承辦來處理是供款人有欺騙保險公司之嫌，到底誰是誰非而保險公司又會怎樣去處理。

Erica向客服查詢後如何取消保單，但客服直指她不是保單持有人，而是受保人，所以她不能自行處理，要經遺產承辦來處理。(節目截圖)