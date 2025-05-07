汪明荃在故鄉舉辦演唱會展現超群實力　下月廣州將繼續精彩演出

汪明荃（阿姐）的《阿姐Diva汪明荃演唱會2025》上海站日前已經圓滿結束，上海是阿姐的故鄉，在自己的故鄉展現超群歌唱實力。阿姐一套套的華麗造型在精心設計的舞台襯托下美輪美奐，一首首的金曲搭配歌舞不斷將演唱會氣氛推至高潮，完美詮釋了阿姐《Diva》的含義！從經典曲目的「原汁原味」直至傳統與現代的藝術衝撞，78歲的殿堂級藝人「阿姐」引領全場觀眾踏上半個世紀的情感之旅，唱出幾代人心中的「萬水千山」。

汪明荃（阿姐）的《阿姐Diva汪明荃演唱會2025》上海站日前已經圓滿結束。(公關提供)

上海是阿姐的故鄉，在自己的故鄉展現超群歌唱實力。(公關提供)

阿姐的人生軌跡像一部長達半個世紀的精彩劇目，在出道五十多年後，阿姐在個唱上海站上依然盡自己所能，把出道58年積攢下來的藝術沈澱濃縮於精心籌備的演出當中。憑借自身的堅守，阿姐努力向世人表明，年齡永遠無法阻擋夢想，唯有熱愛才是持久的動力源泉。她分享過堅守初心的訣竅：「熱愛並持之以恆」。這樣一種對於藝術初心的秉持，恰是其半世紀來能成「常青藤」的核心所在。當燈光亮起，當音符奏響，我們會發現《阿姐Diva汪明荃演唱會2025》上海站並非僅僅是一場演唱會，還是一則有關熱愛與歸宿的故事，更是一種永不消逝的情懷，是對藝術不停探索的宣揚。

當燈光亮起，當音符奏響，我們會發現《阿姐Diva汪明荃演唱會2025》上海站並非僅僅是一場演唱會，還是一則有關熱愛與歸宿的故事。(公關提供)

阿姐的人生軌跡像一部長達半個世紀的精彩劇目，在出道五十多年後，阿姐在個唱上海站上依然盡自己所能，把出道58年積攢下來的藝術沈澱濃縮於精心籌備的演出當中。(公關提供)

「只要歌迷們願意聽，那我就會不斷地唱下去」，這就是汪明荃自身藝術信念的體現，她仔細斟酌過演唱會的每個細節，從舞台佈置一直到曲目的選擇，都包含著她對於藝術的認知。這次上海演唱會，很多經典歌曲做了重新編曲，那首陪伴了無數人四十多年的《萬水千山總是情》則完完全全按照它最開始的樣子呈現出來。《萬水千山總是情》最初的旋律卻能勾起人們內心深處潛藏的情感，「宛如歌里所唱的山水一般，那可是歷經千百年而依舊矗立的事物」。這般細緻入微之處恰恰彰顯出汪明荃難能可貴的一片真心，以最為質樸的姿態去對待這件守護著諸多人心間回憶的事物，從而使得眾人能夠從一個個跳動的音符里重回那些充滿真摯情愫的時光之中。

汪明荃自身藝術信念的體現，她仔細斟酌過演唱會的每個細節，從舞台佈置一直到曲目的選擇，都包含著她對於藝術的認知。(公關提供)

《萬水千山總是情》最初的旋律卻能勾起人們內心深處潛藏的情感。(公關提供)

演唱會現場阿姐不僅會演唱多首流行經典，她還繼往開來融入不少創新。無論是舞美還是音樂方面，都盡力給觀眾帶來一場現代與傳統相融合的表演。她的演唱會除了採用現代化的視覺技術，而且還會將結合她醉心鑽研多年的粵劇表演、以及增添詩詞歌賦方面的節目，譬如笛子，胡琴，揚琴之類的國風樂器將會參與到演奏當中。這樣一種傳統與現代相互交融的表達形式，必然會令整台演出變得更為豐滿且富有影響力。汪明荃這次舉辦演唱會，既是她個人藝術道路上的一座豐碑，又是一次有關情感與藝術的深度交談，濃郁的情感將會通過一整晚的歌聲傳遞給在場的每一個人，引領大家在旋律當中找尋到內心的共振。2025年6月13日，汪明荃DIVA演唱會將來到廣州中山紀念堂。汪明荃將攜其數十載演藝生涯所積累的精華，給廣州的觀眾呈上一份穿越時空與情感的藝術大餐。